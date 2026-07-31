Orbetello, Simiani: “Su laguna la Regione Toscana investe, il Governo faccia la sua parte”

Grosseto. “La Regione Toscana ha confermato con i fatti il proprio impegno per la laguna di Orbetello, oltre un milione di euro all’anno per sostenere il nuovo Consorzio e garantire la continuità della gestione. È una scelta significativa che, però, mette ancora più in evidenza l’insufficienza delle risorse statali: con appena un milione di euro all’anno, in larga parte destinato ai costi di funzionamento, il Governo non assicura gli strumenti necessari per affrontare le criticità di un’area ambientale così complessa”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani.

“La prossima Legge di Bilancio rappresenta l’occasione per colmare questo ritardo. Lo Stato deve incrementare il proprio contributo portandolo ad almeno 5 milioni di euro annui, così da garantire al Consorzio risorse adeguate per programmare interventi efficaci e duraturi. Dopo l’impegno assunto dalla Regione, è il Governo che deve dimostrare di voler investire davvero sulla tutela e sul rilancio della laguna di Orbetello“: conclude Simiani.