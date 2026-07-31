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Autolinee Toscane: in vigore le nuove tariffe di biglietti e abbonamenti per gli autobus

Cosa cambia e cosa no

di Redazione
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Grosseto. At – Autolinee Toscane informa che dal 1° di agosto sono in vigore le nuove tariffe dei titoli di viaggio.

Restano invariati gli abbonamenti annuali, i trimestrali, gli annuali studenti e 10 mesi studenti, gli integrativi abbonati extraurbani, tutti i titoli Isee e Legge regionale 100.

Le nuove tariffe di biglietti singoli, biglietti Sms, carnet di 4 corse extraurbano, urbano 10 viaggi, abbonamenti settimanali e mensili ordinari, urbano extraurbano ed extraurbano veloce, possono essere consultate al link: https://www.at-bus.it/it/ticket.

Le nuove tariffe

Il biglietto ordinario urbano capoluogo passa da 1,70 euro a 2 euro.

Il biglietto ordinario urbano maggiore passa da 1,30 euro a 1,50 euro.

I titoli di viaggio acquistati fino al 31 luglio, sia cartacei che digitali, possono essere utilizzati fino al 31 gennaio 2027.

Gli abbonamenti già acquistati sono validi fino a naturale scadenza.

Tutte le informazioni e le nuove tariffe sono consultabili al link https://www.at-bus.it/it/ticket.

Nella app, grazie al travel planner, è possibile inserire la destinazione, ottenere la tariffa e acquistare il titolo richiesto.

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