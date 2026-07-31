Derattizzazione straordinaria e urgente: c’è l’ordinanza del Comune

Orbetello (Grosseto). Il Comune di Orbetello dispone l’intervento di derattizzazione straordinaria lungo via Mura di Levante, particolarmente intorno alle postazioni dei rifiuti, dal 3 agosto al 30 settembre.

L’intervento si rende necessario e urgente a seguito di segnalazioni e sopralluoghi effettuati dal personale dell’Asl, che hanno evidenziato condizioni ambientali particolarmente favorevoli alla proliferazione dei ratti, che infestano, in modo particolare, le aree adibite alla raccolta dei rifiuti .

Per questo motivo, l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno intensificare le azioni già previste dai normali programmi di derattizzazione, adottando misure straordinarie per garantire un’efficace sanificazione dell’area dal 3 agosto al 30 settembre prossimi.

Al fine di garantire la sicurezza e l’efficacia degli interventi, le aree interessate saranno opportunamente segnalate. Inoltre, il Comune invita i cittadini, in particolare i proprietari di animali domestici, ad adottare le opportune precauzioni per evitare il contatto con le aree sottoposte a trattamento per tutta la durata dell’intervento.

«L’amministrazione comunale – sottolinea Ivan Poccia, assessore del Comune di Orbetello che, tra le altre, detiene le deleghe all’ambiente e igiene ambientale – continuerà a monitorare attentamente la situazione, assicurando che l’intervento venga eseguito nell’ottica di ripristinare il decoro e la sicurezza nelle aree interessate. Tale intervento, infatti, unitamente alla installazione dei nuovi cassonetti, fa parte di una strategia volta a migliorare il decoro e debelllare il fenomeno».