Caporalato, Rossi al Pd: “Dalla sinistra solo propaganda, il protocollo testimonia che lo Stato c’è”

Grosseto. “Leggere le dichiarazioni del collega Simiani e del segretario provinciale Dem, Termine, sul ‘Codice Etico Agricoltura’ fa sorridere, se non fosse che parliamo di un tema serio come la dignità del lavoro e la tutela delle nostre aziende sane. La sinistra locale cerca disperatamente di intestarsi un ‘modello Toscana’ e si spinge a criticare il Governo Meloni parlando di assenza di strategia, quando la realtà dei fatti dimostra esattamente il contrario: il protocollo siglato a Grosseto e Siena è la dimostrazione tangibile di come le articolazioni dello Stato, a partire dalle Prefetture, lavorino in perfetta sinergia con l’esecutivo centrale”.

E’ quanto dichiara Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, che risponde con fermezza alle affermazioni dei rappresentanti del Partito Democratico.

“Sostenere che sia la Toscana a indicare la strada è la solita narrazione distorta della sinistra — incalza Rossi —. La dinamica temporale con cui funzionano le leggi in Italia è ben diversa e il Pd la conosce perfettamente: prima lo Stato e il Governo centrale fanno la legge nazionale, definiscono il quadro normativo e stanziano le risorse; poi le Regioni, in questo caso la Toscana, prova a imitarla a livello locale solo per non restare indietro e fare propaganda. È una dinamica che conosciamo benissimo in Maremma: lo abbiamo visto esattamente con la legge per la laguna di Orbetello, dove il Governo e il Parlamento hanno tracciato la rotta nazionale e la Regione si è accodata dopo, e lo rivediamo puntualmente anche oggi sulla lotta allo sfruttamento in agricoltura”.

“Come ha ben evidenziato il Ministro dell’agricoltura, Francesco Lollobrigida – prosegue Rossi –, il tentativo della sinistra di sminuire l’impegno del Governo centrale non fa altro che mettere ancora più in luce il lavoro concreto che stiamo portando avanti. Anche la Ministra del lavoro Marina Calderone ha ribadito che la prevenzione e il contrasto al caporalato si ottengono proprio attraverso una risposta coordinata tra Stato, enti previdenziali e territorio. Vedere il Pd esultare per un’intesa promossa e coordinata dai Prefetti, ovvero dai rappresentanti territoriali del Governo e del Ministero dell’Interno, accusando al contempo lo stesso Governo di ‘rincorrere le emergenze’, è un cortocircuito politico imbarazzante”.

Rossi ricapitola quindi le misure strutturali introdotte a livello nazionale dal Governo Meloni e dal Masaf:

“governance permanente e prevenzione. Rendere permanente il Tavolo operativo di contrasto al caporalato, che coordina l’aggiornamento del Piano nazionale. Inoltre, attraverso la programmazione dei flussi, per il triennio sono stati garantiti 47.000 ingressi regolari all’anno dedicati al settore agricolo per incrociare in modo trasparente domanda e offerta;

condizionalità sociale nella Pac. Con il D.Lgs 42/2023, per la prima volta l’erogazione dei contributi europei della Politica agricola comune è subordinata al rispetto delle norme sul lavoro. Chi sfrutta i lavoratori subisce il taglio o la sospensione immediata dei fondi pubblici;

innovazione e controlli mirati. Lo stanziamento di circa 4 milioni di euro per il Silca (Sistema informativo per la lotta al caporalato in agricoltura), una piattaforma tecnologica in grado di geolocalizzare i fabbisogni di manodopera e gli insediamenti abusivi per orientare con precisione le ispezioni;

premialità per le imprese oneste. Il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, con oltre 10.000 aziende iscritte e certificate”.

“Altro che interventi episodici o Regioni che fanno da apripista. Il Governo Meloni lavora con rigore, risorse e pianificazione. Il protocollo siglato dalle Prefetture di Grosseto e Siena è un ottimo strumento operativo che s’inserisce appieno nella visione strategica nazionale del centrodestra. Simiani e compagni si mettano l’anima in pace: la tutela dei lavoratori e delle imprese agricole della Maremma si fa con i fatti e con le leggi dello Stato, non con i soliti tentativi della Regione di arrivare seconda e darsi le medaglie”, conclude Fabrizio Rossi.