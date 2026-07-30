Oss, aperti i corsi della Asl: ecco come partecipare

Grosseto. Sono aperti i bandi per l’ammissione ai corsi per Operatore socio sanitario (Oss) promossi dalla Asl Toscana sud est.

Tutte le informazioni relative ai requisiti di accesso, alle modalità di iscrizione e alla struttura dei corsi sono disponibili sl sito aziendale alla pagina: https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-e-strutture/formazione-corsi-oss.

Sono previsti due tipi di corsi:

corso base di 1000 ore, aperto a tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti dal bando;

corso abbreviato, riservato a chi è già in possesso dell’attestato di qualifica di Addetto all’assistenza di base (Adb) o titolo equipollente.

Il corso è suddiviso in due momenti formativi principali:

teorico, con didattica svolta in presenza nelle sedi formative situate nelle aree provinciali di Arezzo, Grosseto e Siena;

pratico, con stage, da realizzarsi all’interno delle strutture ospedaliere e territoriali dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.

Al termine viene rilasciato un titolo abilitante, valido su tutto il territorio nazionale, che consente l’accesso all’impiego presso strutture assistenziali pubbliche e private.

Il corso

Il corso è finalizzato a formare un operatore in grado di intervenire, con un approccio centrato sulla persona, in situazioni di parziale o totale perdita di autonomia psicofisica. L’Oss opera nei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, sia in ambito ospedaliero, in Rsa e a domicilio, collaborando in équipe con altri professionisti del settore. Il suo ruolo è quello di soddisfare i bisogni primari della persona, promuovendone il benessere e il mantenimento dell’autonomia.

Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente online attraverso il sito di Estar www.estar.toscana.it, nella sezione “Concorsi e selezioni” e quindi “Altri avvisi”. Sarà necessario compilare il modulo telematico seguendo le istruzioni riportate nel bando. La scadenza per la presentazione domande è fissata per lunedì 14 settembre, alle ore 12 (termine perentorio).

I posti sono distribuiti sulle tre aree provinciali dell’Azienda, come segue:

corso 1000 ore

Arezzo: 30/60 posti;

Grosseto: 30/60 posti;

Siena: 30/60 posti.

Corso abbreviato