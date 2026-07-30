Noleggio, tutti i vantaggi di chi viaggia senza pensieri

Per gran parte delle persone spostarsi in automobile non è una scelta, ma una vera e propria necessità.

Tuttavia, possedere un veicolo comporta diverse criticità. Sebbene il pagamento rateale possa agevolare l’acquisto, chi decide di comprare un’auto deve sostenere numerosi costi extra che possono far lievitare sensibilmente la spesa complessiva.

Basta pensare a tutti gli adempimenti amministrativi necessari per la messa in strada, ai quali si aggiungono i costi per tagliando, manutenzione ed eventuali guasti imprevisti. In caso di incidenti, inoltre, ogni genere di incombenza ricade interamente sul proprietario del veicolo, comprese le lungaggini previste per l’eventuale rimborso, in presenza di un sinistro senza colpa.

Per chi invece vuole viaggiare tranquillo e senza pensieri, il noleggio è senz’altro una delle opzioni più vantaggiose, non solo in termini economici. Chi rinuncia all’acquisto ha la possibilità di avere accesso a una formula all inclusive, che comprende i costi per l’utilizzo del veicolo, ma anche quelli relativi ad assicurazione, manutenzione e cambio gomme stagionale.

Attenzione, però, ottenere un canone mensile basso non dovrebbe essere la priorità assoluta. E’ molto importante orientarsi verso un fornitore in grado di proporre un servizio realmente completo, e una consulenza personalizzata, attenta alle esigenze di ogni singolo cliente. In questo senso, ABordo Sella Leasing rappresenta certamente uno dei partner più affidabili. Si tratta del marchio pensato dal Gruppo Sella per offrire agli utenti soluzioni di mobilità davvero convenienti e flessibili, garantendo tutti i vantaggi del noleggio a lungo termine e un’ampia selezione di veicoli, che spazia dalle utilitarie ai SUV, fino alle berline di alta gamma.

La possibilità di scegliere tra veicoli di segmenti diversi, pur mantenendo condizioni contrattuali favorevoli, è indubbiamente una delle caratteristiche più apprezzate di questa formula. E questo vale sia per le vetture aziendali che per i liberi professionisti.

Un ulteriore vantaggio del noleggio rispetto alla proprietà è la presenza di un servizio di assistenza stradale sempre attivo, che viene garantito sia in caso di incidenti che di guasti improvvisi. A ciò si aggiungono numerose agevolazioni fiscali per imprese e liberi professionisti, che permettono di detrarre l’IVA e il costo totale del servizio, oltre alla possibilità di sostituire regolarmente il veicolo, anche ogni 2 o 3 anni.

Per chi vive la strada quotidianamente, il noleggio a lungo termine rappresenta una soluzione lungimirante, pratica e vantaggiosa, non solo per aziende e titolari di partita IVA, ma per chiunque desideri una gestione dell’auto più semplice e accessibile.