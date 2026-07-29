Colon irritabile: cosa prendere e quali abitudini cambiare per ridurre i sintomi

Chi convive con il colon irritabile sa quanto questa condizione possa influenzare la quotidianità: dolori addominali ricorrenti, alternanza tra stitichezza e diarrea, gonfiore e un senso generale di imprevedibilità che condiziona scelte alimentari e sociali. Capire cosa prendere nei momenti acuti e quali abitudini modificare nel lungo periodo sono i due pilastri per gestire al meglio la sindrome dell’intestino irritabile (Ibs).

Cos’è il colon irritabile e perché si manifesta

La sindrome del colon irritabile è un disturbo funzionale dell’intestino, il che significa che non è associata a danni strutturali visibili agli esami diagnostici, ma a un’alterazione del funzionamento dell’asse intestino-cervello. Fattori come stress, alimentazione, composizione del microbiota e ipersensibilità viscerale concorrono a determinare i sintomi, che possono variare significativamente da persona a persona.

I sintomi più comuni includono dolore o crampi addominali, spesso alleviati dalla defecazione, gonfiore, alterazioni dell’alvo (stitichezza, diarrea o entrambe in alternanza) e una sensazione di evacuazione incompleta.

Colon irritabile: cosa prendere durante una crisi

Durante un episodio acuto di colon irritabile, l’obiettivo principale è alleviare il dolore e i crampi addominali, che rappresentano spesso il sintomo più invalidante:

antispasmodici : agiscono rilassando la muscolatura liscia dell’intestino, riducendo gli spasmi responsabili del dolore crampiforme. Un farmaco come Buscopan è un esempio di antispasmodico utilizzato per alleviare i crampi addominali associati al colon irritabile, agendo direttamente sulla muscolatura intestinale senza interferire con il sistema nervoso centrale;

: agiscono rilassando la muscolatura liscia dell’intestino, riducendo gli spasmi responsabili del dolore crampiforme. Un farmaco come Buscopan è un esempio di antispasmodico utilizzato per associati al colon irritabile, agendo direttamente sulla muscolatura intestinale senza interferire con il sistema nervoso centrale; calore locale : una borsa dell’acqua calda sull’addome può offrire un sollievo immediato durante le fasi più dolorose, rilassando la muscolatura contratta;

: una può offrire un sollievo immediato durante le fasi più dolorose, rilassando la muscolatura contratta; probiotici specifici: alcuni ceppi batterici hanno mostrato benefici nel ridurre la frequenza e l’intensità dei sintomi, attraverso il riequilibrio del microbiota intestinale.

Cambiare le abitudini per ridurre i sintomi nel lungo periodo

Oltre alla gestione dei sintomi acuti, intervenire sullo stile di vita è fondamentale per ridurre la frequenza delle crisi:

dieta a basso contenuto di FODMAPs : un approccio alimentare che limita temporaneamente alcuni carboidrati fermentabili (presenti in cipolla, aglio, legumi, alcuni frutti) ha dimostrato efficacia nel ridurre gonfiore e dolore in molte persone con colon irritabile. È consigliabile seguirlo esclusivamente sotto la guida di un nutrizionista;

: un approccio alimentare che limita temporaneamente alcuni (presenti in cipolla, aglio, legumi, alcuni frutti) ha dimostrato efficacia nel ridurre gonfiore e dolore in molte persone con colon irritabile. È consigliabile seguirlo esclusivamente sotto la guida di un nutrizionista; pasti regolari e porzioni moderate : pasti abbondanti o irregolari possono scatenare i sintomi. Mangiare a orari fissi, con porzioni contenute, aiuta a regolarizzare il transito;

: pasti abbondanti o irregolari possono scatenare i sintomi. Mangiare a orari fissi, con porzioni contenute, aiuta a regolarizzare il transito; gestione dello stress : data la stretta connessione tra sistema nervoso e intestino, tecniche come la mindfulness , lo yoga o la terapia cognitivo-comportamentale hanno mostrato benefici concreti sui sintomi dell’Ibs;

: data la stretta connessione tra sistema nervoso e intestino, tecniche come la , lo yoga o la hanno mostrato benefici concreti sui sintomi dell’Ibs; attività fisica regolare : il movimento stimola la motilità intestinale e contribuisce a ridurre lo stress, due fattori chiave nella gestione del colon irritabile;

: il movimento stimola la motilità intestinale e contribuisce a ridurre lo stress, due fattori chiave nella gestione del colon irritabile; identificare i trigger personali: tenere un diario alimentare può aiutare a riconoscere quali cibi o situazioni scatenano più frequentemente i sintomi.

Quando consultare uno specialista

Se i sintomi sono frequenti, intensi o associati a segnali d’allarme come perdita di peso, sangue nelle feci o febbre, è importante consultare un gastroenterologo per escludere altre patologie e ottenere una diagnosi accurata.

Gestire il colon irritabile richiede un approccio integrato: sapere cosa prendere nei momenti di crisi per alleviare i crampi e, parallelamente, lavorare su alimentazione, stress e abitudini quotidiane per ridurre la frequenza degli episodi. Con la giusta combinazione di strategie, è possibile convivere con questa condizione riducendone significativamente l’impatto sulla vita di tutti i giorni.