Vestito nel Medioevo e tutela della salute dell’asino nelle manifestazioni: due conferenze in paese

Roccastrada (Grosseto). Ad anticipare la tre giorni del “Medioevo nel Borgo” ed il Palio storico delle contrade del 14 Agosto, quest’anno la Pro Loco Roccatederighi ha programmato due incontri-conferenze che affronteranno due tematiche di rilievo nelle due manifestazioni di rievocazione storica che caratterizzano il mese di agosto della frazione collinare.

Il programma

Mercoledì 29 luglio alle 21.00, al centro civico di Roccatederighi, è in programma la conferenza studio “Vestito nel Medioevo“, un viaggio tra tessuti, colori e simboli, alla scoperta dell’abbigliamento nelMmedioevo con cenni sulle rievocazioni storiche nell’ambito delle manifestazioni a Roccatederighi, a cura di Sandro Poli, rappresentante delle associazioni di rievocazione storica della Regione Toscana.

Venerdì 31 luglio, alle 18.00, sempre al centro civico di Roccatederighi, incontro-conferenza su “Etologia e tutela del benessere dell’asino nelle manifestazioni storiche” con la relatrice Anna Carone, responsabile per gli equidi dell’Azienda Usl Toscana Sud Est. L’incontro tratterà dell’etologia dell’asino per conoscerne il comportamento e comprenderne le esigenze, del benessere animale e della corretta gestione nelle rievocazioni e nelle manifestazioni storiche, della normativa vigente e della responsabilità degli organizzatori e quindi della corretta gestione dell’asino prima, durante e dopo gli eventi e del valore storico, culturale ed educativo dell’impiego dell’asino nelle tradizioni popolari, nel pieno rispetto della sua natura.

“Due momenti di formazione e confronto rivolti ad associazioni di rievocazione storica, organizzatori di eventi, amministratori pubblici, volontari, operatori e cittadini interessati – dichiara il presidente della Pro Loco Roccatederighi Giulio Galdi – per valorizzare ancora meglio le due manifestazioni di rievocazione storica che organizziamo a Roccatederighi. Due eventi di natura culturale che ci faranno conoscere meglio l’abbigliamento del medioevo ed il suo significato ed il valore e le tutele per l’animale, l’asino, che rende prestigio ed è il vero protagonista del nostro palio storico”.

I due eventi sono ad ingresso libero e gratuito e sono organizzati dalla Pro Loco Roccatederighi con il contributo della Regione Toscana, del Ministero e del Comune di Roccastrada nell’ambito del finanziamento delle manifestazioni di rievocazione storica.