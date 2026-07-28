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Strada della Giannella: il Comune disponibile ad acquistare le postazioni per gli autovelox fissi

Il sindaco: «Condividiamo la preoccupazione dei cittadini, apriremo un confronto con Prefettura e Provincia»

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). «Come amministrazione comunale siamo disponibili ad acquistare nel giro di breve tempo i box per l’inserimento degli autovelox fissi, ma la strada non è di nostra competenza perciò è necessario un confronto con Prefettura e Provincia»: a dichiararlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti. 

«Ci sono arrivate numerose segnalazioni – spiega il sindacoche sulla strada provinciale della Giannella sono troppi coloro che non rispettano i limiti di velocità, creando apprensione e preoccupazione. Come amministrazione condividiamo tale apprensione, in quanto la strada, dalla quale si accede anche a vari punti della spiaggia, è molto frequentata dai bagnanti e interessata da un intenso traffico pedonale, particolarmente in estate». 

«Per questo motivo – aggiunge il primo cittadino lagunare siamo disponibili fin da subito ad acquistare nel più breve tempo possibile i box all’interno dei quali inserire gli autovelox per creare delle postazioni fisse sulla strada che, però, non è di nostra competenza e quindi è necessario aprire un confronto con le altre autorità competenti, cioè Provincia di Grosseto e Prefettura». 

«Per quanto ci riguarda  – sottolinea in conclusione Casamenti il Comune ha disposto il rifacimento della segnaletica su buona parte del territorio comunale, tra cui anche sulla Giannella, dove è prevista, inoltre, l’installazione di passaggi pedonali illuminati, già presenti nel centro storico di Orbetello e a Neghelli, per rendere più sicura la strada nelle ore serali».

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