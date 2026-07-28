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“Personas”: al via la nuova mostra del pittore Mario Auad

Dal 31 luglio all'8 agosto nella sala espositiva dell'ex Frontone

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). Perdersi con piacere nella folla e nel movimento incessante della città. Fermare il tempo in un gesto apparentemente insignificante. Raccontare la bellezza e l’unicità della quotidianità.

Sono questi gli ingredienti di “Personas“, la nuova mostra personale che il pittore Mario Auad propone a Orbetello.

La mostra

L’esposizione, che dal 31 luglio all’8 agosto sarà ospitata nella sala espositiva dell’ex Frontone (in piazza della Repubblica 1), presenta una selezione di opere che raccontano la vita quotidiana che la pittura di Auad esplora a fondo attraverso lo sguardo di un moderno “flâneur”. Come un osservatore itinerante che attraversa e decifra il battito urbano, le sue opere catturano istanti sospesi di uomini e donne comuni, immersi nei loro microcosmi di attesa, transito o contemplazione.

Radicata nella pittura narrativa e nella figurazione contemporanea di matrice impressionista, la sua opera esplora la poesia del quotidiano attraverso lo sguardo dell’osservatore moderno con un occhio lirico e onirico, con l’obiettivo di cogliere la bellezza che vive nell’ordinario. Attraverso inquadrature sintetiche, il vero soggetto delle sue tele diventa la persona che fa agire il colore: i corpi danno dinamismo alla materia pittorica grazie a una solida struttura di masse cromatiche, in cui la luce scolpisce le forme e dona a ogni scena un’atmosfera psicologica unica.

Classe 1979, Mario Auad è nato a Lima. Dopo aver completato il ciclo di studio alla Scuola nazionale di Belle Arti del Perù, con specializzazione in pittura, si laurea in Arte alla Facoltà di Lettere e Scienze umanistiche dell’Universidad Mayor de San Marcos.  I suoi soggetti pittorici vanno dall’en plein air a immagini della cultura pop e della quotidianità urbana.

Orario di apertura: dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 18.00 alle 22.00

Ingresso libero

Infoline: 338.4874673

Per saperne di più: https://linktr.ee/auadmario?utm_source=linktree_profile_share

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