Luca Bizzarri inaugura “Flux”: alla Cava di Roselle arriva “Non hanno un dubbio”

Grosseto. È Luca Bizzarri ad aprire la prima edizione di “Flux”, la rassegna estiva che dal 30 luglio al 3 agosto porta alla Cava di Roselle quattro appuntamenti dedicati a teatro, musica e narrazione.

Organizzata da M.Arte aps in collaborazione con la cooperativa Uscita di Sicurezza, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, il patrocinio del Comune di Grosseto, e il supporto di Conad, negozi di Grosseto e Castiglione della Pescaia, la manifestazione nasce con l’obiettivo di valorizzare uno dei luoghi più suggestivi del territorio, trasformandolo in un palcoscenico naturale per spettacoli di qualità rivolti a residenti e turisti.

Giovedì 30 luglio, alle 21.30, a calcare il palcoscenico della Cava sarà dunque Luca Bizzarri, attore e comico sagace, ospite fisso insieme a Paolo Kessisoglu della trasmissione di La7 “DiMartedì”, che presenta “Non hanno un dubbio”, il nuovo spettacolo scritto con Ugo Ripamonti e ispirato all’omonimo podcast di Chora Media e al libro di Bizzarri.

Partito come una satira della campagna elettorale, “Non hanno un dubbio” si è rapidamente trasformato in un fenomeno di costume, conquistando un vasto pubblico attraverso il podcast, il libro e infine il teatro. Lo spettacolo è una materia viva, che si rinnova continuamente seguendo l’attualità e i suoi protagonisti, offrendo nuove prospettive e irresistibili illuminazioni comiche. Al centro della scena ci sono la comunicazione politica contemporanea, i fenomeni dei social network, il costume e il malcostume del nostro tempo, osservati con lo sguardo ironico, intelligente e pungente che contraddistingue Luca Bizzarri. Uno specchio spesso impietoso, ma mai scontato, della società contemporanea.

Con “Flux”, la Cava di Roselle torna così ad accogliere pubblico grazie a una proposta che unisce linguaggi artistici differenti e grandi protagonisti della scena culturale italiana.

Durante le quattro serate della rassegna sarà attivo, dalle 19.30, il punto ristoro alla Cava di Roselle, dove sarà possibile acquistare bevande e panini.

I prossimi appuntamenti di “Flux”

Dopo l’apertura con Bizzarri, la rassegna proseguirà venerdì 31 luglio con il concerto dei Gatti Mézzi, sabato 1° agosto con “Alla scoperta di Morricone volume III”, il tributo dell’Ensemble Symphony Orchestra diretta dal maestro Giacomo Loprieno, per concludersi lunedì 3 agosto con “Francesco”, lo spettacolo di Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi dedicato a San Francesco nell’ottocentesimo anniversario della sua morte.

I biglietti per i quattro spettacoli della rassegna “Flux” sono disponibili sul sito e nei punti vendita TicketOne e all’indirizzo www.marte.18tickets.it