Alla scoperta del paese con le passeggiate guidate gratuite: il programma di agosto

Manciano (Grosseto). Ad agosto raddoppiano gli appuntamenti con le passeggiate guidate nel centro storico di Manciano.

Per tutto il mese, infatti, cittadini e visitatori potranno partecipare alle visite gratuite ogni giovedì e ogni sabato, alle 17, nell’ambito del calendario promosso dal Comune di Manciano in collaborazione con la cooperativa Le Orme. Due occasioni ogni settimana per scoprire il borgo, accompagnati da guide esperte che ne racconteranno la storia, i monumenti e le curiosità, conducendo i partecipanti tra i luoghi più significativi del paese.

Un appuntamento speciale è in programma mercoledì 12 agosto alle 18.30, quando la visita guidata si inserirà nel calendario di “Numera Stellas”, la manifestazione dedicata al cielo stellato, offrendo l’occasione di vivere il centro storico in un’atmosfera ancora più suggestiva.

«Ad agosto abbiamo voluto potenziare il calendario delle passeggiate guidate nel centro storico, affiancando agli appuntamenti del sabato anche quelli del giovedì – dichiara l’assessore al turismo Andrea Caccialupi –. In questo modo offriamo a cittadini e visitatori una possibilità in più per conoscere Manciano, la sua storia, le sue tradizioni e i suoi angoli più caratteristici. Sono esperienze che permettono di vivere il borgo con uno sguardo diverso e di entrare in contatto con l’identità più autentica della nostra comunità».

Il programma

Il programma di agosto comprende anche la visita guidata al centro storico di Montemerano, in programma venerdì 7 agosto alle 17.30, il trekking da Manciano al Lago Scuro venerdì 14 agosto alle 17, il percorso alla Roccaccia di Montauto venerdì 21 agosto alle 17 e il minitrekking da Saturnia alle Cascate del Gorello e ritorno, previsto venerdì 28 agosto alle 17.30.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la cooperativa Le Orme all’indirizzo info@leorme.com oppure ai numeri 0564.416276 e 346.6524411.