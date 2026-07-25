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“Qualcosa d’invisibile”: spettacolo di teatro e musica al San Rocco Festival

L'iniziativa è in programma domenica 26 luglio

di Redazione
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Marina di Grosseto (Grosseto). Secondo appuntamento al San Rocco Festival dopo la serata inaugurale con la pizzica di Enza Pagliara, primo sold-out di questa stagione: domenica 26 luglio alle 21.30 va in scena “Qualcosa d’invisibile”, uno spettacolo di teatro e musica ideato e interpretato da Giuliana Musso.

Attrice, ricercatrice, autrice, Premio della Critica 2005, Premio Cassino Off 2017 e Premio Hystrio 2017 per la drammaturgia, Musso è tra le maggiori esponenti del teatro d’indagine, un teatro che si colloca al confine tra il giornalismo e la poesia, la denuncia e la comicità.

Lo spettacolo

Protagonista della serata è il theremin, il primo strumento elettronico della storia. Inventato cent’anni fa dallo scienziato sovietico Lev Termen, si suona con delicati e precisi movimenti delle mani che non toccano mai lo strumento, ma fluttuano nell’aria: due antenne generano un campo elettromagnetico sensibile, e due mani muovono l’invisibile: una muove i toni, l’altra l’intensità. Non ci sono tasti, corde, chiavi, archi, pedali, solo mani sospese nel vuoto. Una musica che nasce dall’invisibile e che assomiglia alla voce umana.

Difficile suonare l’invisibile, pochissimi al mondo i musicisti che riescono a farlo: Leo Virgili è uno di questi. Con la complicità del pianoforte di Giovanna Pezzetta e della voce recitante di Giuliana Musso, il concerto attraversa tutto il repertorio interpretabile con il theremin e si alterna a parole e racconti che inseguono i viaggi, le invenzioni, i segreti e gli amori del suo inventore. Una vita, quella di Lev Termen, che a sua volta ci racconta un Novecento teso e conteso tra Unione Sovietica e Stati Uniti d’America, tra scienza, tecnologia, politica ed arte. Giuliana Musso allarga le maglie di questo racconto avvincente per descrivere quel “qualcosa d’invisibile” che sta nell’aria e che percepiamo… come un destino, come un sentimento umano, come il suono del Theremin.

Il San Rocco Festival è diretto da Giorgio Zorcù e organizzato da Accademia Mutamenti, con il contributo del Comune di Grosseto, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare.

Informazioni:

Lo spettacolo avrà luogo al Forte San Rocco di Marina di Grosseto, Inizio alle 21.30, apertura della sala alle 21.00

Biglietti: ingresso a offerta

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