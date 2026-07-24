“Mens sana in corpore sano”: riaperti i termini del bando per il progetto su sport e benessere

Manciano (Grosseto). L’Unione dei Comuni montani Colline del Fiora, in qualità di ente capofila per il Comune di Manciano, ha disposto la riapertura dell’avviso pubblico per la presentazione delle domande per partecipare al bando “Mens sana in corpore sano”.

L’obiettivo è favorire una più ampia partecipazione, chiarendo un aspetto che potrebbe aver generato equivoci. I requisiti previsti dal bando, infatti, sono alternativi tra loro: è sufficiente possederne uno per poter presentare domanda.

Possono partecipare tutti i cittadini che abbiano compiuto o compiano almeno 6 anni nel corso del 2026, siano residenti nel Comune di Manciano e rientrino in almeno una delle categorie previste dall’avviso. Tra queste rientrano anche le persone con un Isee pari o inferiore a 25mila euro, senza che sia necessario appartenere alle categorie dei disabili o dei soggetti svantaggiati.

Il progetto “Mens sana in corpore sano” è finalizzato a promuovere l’attività sportiva e il benessere psicofisico, sostenendo l’accesso alla pratica sportiva da parte dei cittadini attraverso un contributo economico destinato alle famiglie in possesso dei requisiti previsti.

L’avviso completo e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Manciano. Le domande potranno essere presentate entro il 10 agosto 2026.