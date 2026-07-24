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Autotrasporto, Rossi: “Da Governo 300 milioni per caro-gasolio, benefici anche per la Maremma”

di Redazione
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Grosseto. “L’impegno mantenuto dall’esecutivo guidato da Giorgia Meloni dimostra la massima attenzione verso un comparto cruciale e strategico per l’intera economia nazionale e locale come quello dell’autotrasporto”.

E’ quanto dichiara in una nota il deputato grossetano di Fratelli d’Italia Fabrizio Rossi, commentando il recente via libera al decreto attuativo che sblocca i 300 milioni di euro destinati al credito d’imposta per il caro-gasolio.

“Si tratta di una misura fondamentale – spiega l’esponente di Fratelli d’Italia – che consente di compensare i pesanti rincari sostenuti dalle imprese del settore nei mesi scorsi. Grazie al provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale, le aziende con mezzi Euro V ed Euro VI di massa pari o superiore a 7,5 tonnellate potranno usufruire di un credito d’imposta significativo sulle spese di carburante sostenute da marzo a giugno. Una misura equa e ben strutturata, che include giustamente anche il carburante Hvo-biodiesel e la cui operatività tramite la piattaforma Sogei prenderà il via a settembre”.

“Questa risposta concreta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – prosegue Rossi avrà ripercussioni estremamente positive anche per la Toscana e, in particolar modo, per la provincia di Grosseto. La Maremma possiede un tessuto economico e agroalimentare che vive di logistica su gomma e che ha sofferto enormemente l’impatto dei costi energetici. Sostenere i nostri autotrasportatori significa proteggere le filiere produttive locali, evitare che i rincari si scarichino sui consumatori e garantire la tenuta occupazionale delle tante piccole e medie aziende del territorio”.

“Consapevoli che le tensioni sui prezzi del carburante continuano a destare preoccupazione a livello globale, il Governo dimostra di non voler lasciar solo nessuno: l’istituzione del Tavolo permanente dell’autotrasporto e della logistica, convocato per i primi di settembre dal Ministero, sarà la sede ideale per affrontare in modo strutturale le prossime sfide e dare continuità al dialogo con le associazioni di categoria”, conclude Fabrizio Rossi.

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