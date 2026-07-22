Misericordia: aperte le iscrizioni per il corso per volontari soccorritori

Manciano (Grosseto). Sono aperte fino al 30 settembre 2026 le iscrizioni per il corso per volontari soccorritori di livello base, organizzato dalla Misericordia di Manciano e accessibile al compimento del 16esimo anno d’età, che prenderà il via nel mese di ottobre in orario serale e che, al termine, vedrà l’inserimento di nuovi confratelli nell’associazione come soci effettivi impegnati nello svolgimento pratico dei servizi sociali e sanitari.

Il programma del corso

Il programma del corso, svolto in conformità al quadro normativo regionale di riferimento, comprende l’apprendimento della catena del soccorso e la sua attivazione, l’apprendimento delle tecniche di primo soccorso sanitario e di movimentazione del paziente. Al termine del percorso formativo i discenti acquisiranno la qualifica di soccorritore di livello base che, in linea generale, abilita allo svolgimento di servizi sociosanitari quali dimissioni ospedaliere, accompagnamenti a visite ed esami.

“I soccorritori volontari sono la colonna portante dell’associazione. È solo grazie a loro e all’impegno che mettono quotidianamente che riusciamo a portare avanti la nostra missione di assistenza alla popolazione – dichiara il Governatore Federigo Norcini -. Essere volontari della Misericordia di Manciano significa esserci nei momenti di difficoltà, sconforto, solitudine e in tutte quelle situazioni in cui le persone hanno bisogno di assistenza e di umanità per superare periodi difficili, dove nessuno si prende cura di loro. Fare il volontario è una delle missioni più belle che l’uomo possa svolgere e la Misericordia di Manciano è il posto giusto per iniziare. Vi aspettiamo a braccia aperte, sicuri che troverete un ambiente confortevole dove ogni persona possa sentirsi a suo agio nel compiere il mandato evangelico di aiuto al prossimo”.

Per ricevere informazioni ed iscriversi al corso è possibile contattare lo 0564.629751 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17) oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica diventavolontario@misericordiamanciano.it.