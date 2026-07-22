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Misericordia: aperte le iscrizioni per il corso per volontari soccorritori

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di Redazione
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Manciano (Grosseto). Sono aperte fino al 30 settembre 2026 le iscrizioni per il corso per volontari soccorritori di livello base, organizzato dalla Misericordia di Manciano e accessibile al compimento del 16esimo anno d’età, che prenderà il via nel mese di ottobre in orario serale e che, al termine, vedrà l’inserimento di nuovi confratelli nell’associazione come soci effettivi impegnati nello svolgimento pratico dei servizi sociali e sanitari.

Il programma del corso

Il programma del corso, svolto in conformità al quadro normativo regionale di riferimento, comprende l’apprendimento della catena del soccorso e la sua attivazione, l’apprendimento delle tecniche di primo soccorso sanitario e di movimentazione del paziente. Al termine del percorso formativo i discenti acquisiranno la qualifica di soccorritore di livello base che, in linea generale, abilita allo svolgimento di servizi sociosanitari quali dimissioni ospedaliere, accompagnamenti a visite ed esami.

“I soccorritori volontari sono la colonna portante dell’associazione. È solo grazie a loro e all’impegno che mettono quotidianamente che riusciamo a portare avanti la nostra missione di assistenza alla popolazione – dichiara il Governatore Federigo Norcini -. Essere volontari della Misericordia di Manciano significa esserci nei momenti di difficoltà, sconforto, solitudine e in tutte quelle situazioni in cui le persone hanno bisogno di assistenza e di umanità per superare periodi difficili, dove nessuno si prende cura di loro. Fare il volontario è una delle missioni più belle che l’uomo possa svolgere e la Misericordia di Manciano è il posto giusto per iniziare. Vi aspettiamo a braccia aperte, sicuri che troverete un ambiente confortevole dove ogni persona possa sentirsi a suo agio nel compiere il mandato evangelico di aiuto al prossimo”.

Per ricevere informazioni ed iscriversi al corso è possibile contattare lo 0564.629751 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 17) oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica diventavolontario@misericordiamanciano.it.

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