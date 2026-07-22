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Gestione di due parcheggi alla Fiera di San Rocco: in scadenza il bando del Comune

Come presentare domanda

di Redazione
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Santa Fiora (Grosseto). Scade il 27 luglio, alle 12, l’avviso pubblicato dal Comune di Santa Fiora, rivolto ad associazioni ed enti senza fine di lucro operanti sul territorio comunale, per l’affidamento della gestione di due aree di sosta straordinarie e temporanee, in occasione della Fiera di San Rocco del 16 agosto.

Le aree individuate sono: via Fratelli Cervi (area adiacente al cimitero comunale), e Parco della Faina. Queste due aree parcheggio dovranno essere presidiate nella giornata del 16 agosto, dalle 7.00 alle 20.30, con una tariffa giornaliera massima di 4 euro per veicolo.

L’iniziativa è finalizzata a garantire una migliore organizzazione della sosta in occasione della manifestazione fieristica e, al tempo stesso, a sostenere il tessuto associativo locale. I proventi derivanti dalla gestione dei parcheggi potranno infatti essere utilizzati dai soggetti affidatari per finanziare progetti e attività a favore della comunità.

Come fare domanda

Possono presentare domanda le associazioni iscritte all’Albo comunale di Santa Fiora e gli enti senza fine di lucro previsti dall’avviso, operanti nel territorio comunale.

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 27 luglio, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico. Qualora pervenissero più domande ammissibili, l’assegnazione delle aree avverrà mediante sorteggio in seduta pubblica, prevista per il 29 luglio alle ore 10.00, nella Sala del Popolo del Comune di Santa Fiora.

L’avviso completo e la relativa modulistica sono disponibili negli uffici comunali e sul sito istituzionale del Comune di Santa Fiora, al seguente link: https://www.comune.santafiora.gr.it/novita/avvisi/avviso-pubblico-per-laffidamento-in-gestione-di-n-2-aree-di-sosta-straordinarie-e-temporanee-in-santa-fiora-in-occasione-della-fiera-di-san-rocco-per-il-giorno-16-agosto-2026

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