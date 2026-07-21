Massa Marittima: i balestrieri portano a casa il titolo di campioni italiani a squadre 2026

Massa Marittima (Grosseto). Lo scorso 18 luglio, a Lucca, si è svolto il 59° Torneo nazionale della balestra. I balestrieri di Massa Marittima hanno vinto la gara a squadre aggiudicandosi il titolo di campioni italiani a squadre 2026 con il punteggio di ben 300 punti su 300 e distanziando la seconda classificata di 10 punti.

Questi i nomi dei 15 balestrieri massetani che hanno trionfato nella gara a squadre: Tommaso Pazzini, Francesco Manetti, Cosimo Goiardo Gabbrielli, Mirco Benini, Luciano Tonelli, Tommaso Pesci, Luano Toninelli, Alex Zorzi, Marco Giambalvo, Patrizio Gentili, Andrea Grassini, Emanuele Stanghellini, Andrea Salvadori, Alberto Stanghellini e Giuliano Fedeli.

I tre migliori della gara a squadre per Massa Marittima sono stati Mirko Benini, Andrea Grassini e Francesco Manetti. Grassini si è classificato terzo nella gara individuale, vinta per la prima volta da una donna, Roberta Benini di Volterra.

“Un risultato che ci rende davvero orgogliosi – commenta Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima -, a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città desidero rivolgere le mie più sincere congratulazioni ai nostri balestrieri che hanno conquistato questo prestigioso titolo e a tutta la Società dei Terzieri massetani per il prezioso lavoro che svolge nella valorizzazione e nella promozione delle nostre tradizioni storiche e culturali.”

“Quello di Lucca è un risultato straordinario – dichiara Stefano Martinozzi, rettore della Società dei Terzieri massetani –, che premia il grande lavoro svolto dai nostri balestrieri e conferma ancora una volta l’eccellenza della tradizione balestriera massetana. Realizzare 300 punti nella gara a squadre è qualcosa di eccezionale. Nel punteggio finale vengono contati i primi 10 migliori tiri: se fossero stati conteggiati 12 tiri, avremmo raggiunto addirittura quota 360 punti, perché avevamo altri due risultati da 30 punti ciascuno. Questo dato rende ancora più straordinaria la prestazione dei nostri balestrieri e testimonia il livello di preparazione, la concentrazione e lo spirito di squadra che hanno contraddistinto i nostri tiratori. A tutti loro va il nostro più grande ringraziamento per aver portato in alto il nome di Massa Marittima”.

Foto pubblicata dalla pagina Lucca Historiae