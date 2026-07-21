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“La forchetta briaca”: ecco il nuovo podcast della giornalista grossetana Cristina Gimignani

Ospiti delle prime puntate saranno, in ordine, Marco Rizzo, Stefano Andreotti e Fulvio Abbate, Osho, Fabio Rampelli

di Redazione
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Grosseto. Con il solleone, arrivano le novità.

E’ ai nastri di partenza il nuovo podcast ideato e condotto da Cristina Gimignani e Andrea Tosatto, dal titolo “La forchetta briaca”, una sorta di convitato di pietra che interverrà rivolgendo domande imbarazzanti agli ospiti in un livornese immaginario.

Ospiti delle prime puntate saranno, in ordine, Marco Rizzo, Stefano Andreotti e Fulvio Abbate, Osho, Fabio Rampelli.

Personaggi della politica e della cultura si confronteranno in una cena immaginaria, nel centro della Roma di Campo dei Fiori. In ogni puntata si passerà da un caso di nera alle tematiche della politica italiana e internazionale.

Il talk sarà girato a Roma, nei locali del ristorante Camponeschi: la prima puntata sarà alle 19 di venerdì 24 luglio sul canale YouTube di Andrea Tosatto.

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