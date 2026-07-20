Festambiente: alla Casa ecologica uno spazio dedicato ai bambini e al sostegno alla genitorialità

Grosseto. Dal 5 al 9 agosto, all’interno della 38ª edizione di Festambiente, il festival nazionale di Legambiente in programma a Rispescia, torna l’Angolo dei Piccoli, uno spazio speciale pensato per bambini e bambine dai 3 ai 6 anni e, grande novità di quest’anno, trova casa anche “Prendersi a cuore”, il progetto dedicato ai genitori e ai bambini da 0 a 18 mesi.

Nel cuore del festival, tra colori, giochi e natura, l’Angolo dei Piccoli offrirà ogni giorno esperienze educative e coinvolgenti per avvicinare i più piccoli al rispetto dell’ambiente attraverso il gioco, la scoperta e la creatività. Percorsi sensoriali, attività all’aria aperta, racconti, leggende e laboratori renderanno i bambini protagonisti di una vera e propria avventura nel mondo naturale, accompagnati da educatrici ed educatori di Legambiente, da anni impegnati nei progetti di educazione ambientale e outdoor education.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con “La Fattoria dei Piccoli – Prima educare Aps”, realtà attiva sul territorio grossetano che promuove percorsi di educazione parentale in natura e modelli educativi basati sul benessere, l’ascolto e la relazione.

Accanto alle attività dedicate ai bambini, Festambiente ospiterà ogni sera, dalle 19.15 alle 20.15 alla Casa ecologica, l’edizione estiva di “Prendersi a cuore”, uno spazio morbido e accogliente rivolto alle famiglie con bambini da 0 a 18 mesi, dove professionisti ed esperti accompagneranno i genitori nell’approfondimento di temi legati alla prima infanzia.

Il programma di “Prendersi a cuore”

Il programma degli incontri prevede:

5 agosto – Gloria Margherita Roberti, ostetrica, guiderà un incontro dedicato al post parto e al delicato equilibrio tra gioia e fatica che accompagna i primi mesi di vita del bambino, offrendo strumenti per prendersi cura di sé mentre ci si prende cura di una nuova vita;

6 agosto – Valentina Verdi, psicologa e consulente del sonno, affronterà il tema del sonno infantile, dalla sua fisiologia alle buone abitudini, passando per risvegli notturni e pisolini, aiutando i genitori a comprendere e accompagnare meglio questa fase;

7 agosto – Deborah Mantovani, osteopata pediatrica, accompagnerà le famiglie nella scoperta dei segnali che il corpo dei bambini comunica fin dai primissimi giorni, in un momento di ascolto e confronto;

8 agosto – Maria Carla Martinuzzi, pediatra con una lunga esperienza al fianco di famiglie e bambini del territorio, proporrà un incontro dedicato ai temi della prima infanzia, offrendo competenza e consigli utili ai genitori;

9 agosto – Giada Cossu, insegnante di yoga in fascia e yoga nido, guiderà una pratica pensata per favorire il benessere del genitore e del bambino, attraverso il respiro, il movimento e la relazione.

“Festambiente è da sempre un luogo capace di mettere al centro le persone, le comunità e il benessere collettivo – dichiara Angelo Gentili, coordinatore nazionale di Festambiente -. Per questo abbiamo voluto rafforzare ulteriormente le attività dedicate ai più piccoli e alle famiglie, convinti che la sostenibilità passi anche dall’educazione, dalla cura e dalla costruzione di relazioni sane fin dai primi anni di vita. Offrire spazi di confronto, ascolto e crescita condivisa significa investire nel futuro delle nostre comunità e promuovere una cultura del benessere che mette al centro l’infanzia e la genitorialità”.

L’Angolo dei Piccoli e il progetto “Prendersi a cuore” confermano così la vocazione di Festambiente a essere non soltanto un festival dedicato all’ambiente e alla transizione ecologica, ma anche un luogo di incontro, inclusione e attenzione alle famiglie, dove la sostenibilità si intreccia con la dimensione educativa e sociale.

Per informazioni e programma completo: www.festambiente.it.