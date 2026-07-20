“Note al chiaro di luna”: il tango argentino protagonista con Lorenza Baudo e Alessandro Benedettelli

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Tra le terre della Pampa e i vicoli di Buenos Aires con “Sueño al Sur – Tango y folklore argentino” con Lorenza Baudo (voce) e Alessandro Benedettelli (chitarra).

Il concerto andrà in scena martedì 21 luglio alle 21.15 alla Casa Rossa Ximenes di Castiglione della Pescaia per “Note al chiaro di luna”, il festival organizzato da Agimus Grosseto con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia.

Ingresso al museo: 8 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it o chiamare i numeri 0564.927244 (Casa Rossa Ximenes) oppure 0564.933678 (Ufficio Iat).

Per raggiungere Casa Rossa Ximenes è disponibile anche il servizio navetta gratuito “Dal mare al museo”: anche in questo caso per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Iat (tel. 0564.933678; e-mail iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it).

Il concerto

“Sueño al Sur” è un dialogo tra strumento e voce, un viaggio passionale tra la vastità delle terre della Pampa e la densità dei vicoli di Buenos Aires, tra la semplicità del folklore e la passione del tango, raccontato dal canto di Lorenza Baudo e dalla chitarra diAlessandro Benedettelli.

Da “Volver” di Carlos Gardel a “Balada para un loco” di Astor Piazzolla, passando per “Romance de barrio”, “Vuelvo al sur” e tanti altri piccoli gioielli della tradizione del folklore argentino come “Alfonsina y el mar”, “Canciòn con todos”, “La Maza” e “Gracias a la vida”. Non solo musica: alcune letture faranno da trait d’union in questo coinvolgente percorso nella cultura musicale argentina. Ogni brano è arrangiato appositamente per chitarra e voce, mantenendo l’essenza originale ma arricchendola di sfumature personali.

I musicisti

Lorenza Baudo è laureata in Lettere moderne a indirizzo Musica e spettacolo all’Università di Siena e diplomata in Solfeggio, Pianoforte principale e Canto lirico al Conservatorio “Franci” di Siena e in Pedagogia e aiuto regia teatrale all’Accademia internazionale di teatro “Circo a vapore” di Roma. Ha studiato improvvisazione jazz con Maria Pia De Vito, Paolo Fresu e Bob Stoloff, canto popolare con Lucilla Galeazzi e Nando Citarella, canto blues con Fulvio Tomaino. Persegue progetti di sua ideazione caratterizzati dalla fusione della musica con il teatro, la poesia, la pittura o la danza Come solista ha collaborato – tra gli altri – con Paolo Batistini, Alessandro Golini, Stefano Indino, David Riondino, Stefano “Cocco” Cantini, Gianluca Casadei, Raffaele Toninelli di “Musica da Ripostiglio”, Matti delle Giuncaie, Arnoldo Foà, Raffaele Pallozzi.

Alessandro Benedettelli ha iniziato a studiare chitarra classica all’età di 8 anni e ha tenuto il suo primo recital da solista a 14 anni. Si è diplomato in chitarra classica con il massimo dei voti nel 2004, come candidato esterno, all’Istituto “Pietro Mascagni” di Livorno. Nel 2007 ha conseguito a pieni voti la laurea in Discipline musicali al Conservatorio di Vicenza nella classe del maestro Stefano Grondona. Si esibisce sia come solista che in alcune formazioni cameristiche. Dal 2008 con il fratello Daniele compone musiche per cortometraggi, spot televisivi e cinematografici.

Nella foto: Lorenza Baudo e Alessandro Benedettelli