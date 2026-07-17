Al via la stagione del Palio marinaro: nel weekend in acqua gli under 18 e le donne

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Tutto pronto a Castiglione per il via della stagione remiera.

I primi a scendere in acqua saranno, sabato 18 luglio, i giovani under 18, per l’edizione numero 47; poi domenica 19 luglio sarà la volta delle donne, per la corsa numero 27.

Le gare

Entrambi i Palii dovranno affrontare una corsa per circa 1800 metri con vasche da 375 metri e tre virate. Partenza alle 19 di fronte al faro rosso per la prima vasca in direzione Capezzolo, virata e rientro verso il porto per la seconda virata, infine terza vasca e terza virata che porterà alla lunga volata verso l’ingresso nel porto canale, con la boa stile velico da lasciare alla propria sinistra per il rush finale, e l’arrivo sul traguardo di fronte al monumento ai caduti della patria.

Tra i giovani il pronostico è molto incerto: la Piazza, vincitrice delle ultime tre edizioni consecutive, ha cambiato tutto l’equipaggio e schiera solo esordienti. Tra le donne invece le favorite d’obbligo sono le campionesse uscenti del Castello, che hanno tutte le intenzioni di ripetersi. Durante la presentazione degli equipaggi, nella terrazza dell’ex bagno Marystella sul lungomare, sono state sorteggiate anche le corsie di partenza. Le premiazioni per i due Palii si terranno subito alla fine della corsa nella terrazza del monumento ai Caduti.

Stasera, intanto, alle 19 nella sala del consiglio “Gabriella Lorenzoni” alla biblioteca Italo Calvino, l’apertura della mostra dedicata al Palio (fino al 23 agosto) con foto e tanti drappi, oltre alla possibilità di acquistare gadget dei rioni e il libro sulla storia dei 70 anni della tradizione castiglionese.

Gli equipaggi

Palio giovanile

Ecco gli equipaggi della 47^ edizione del Palio giovanile di sabato 18 luglio. Il Palio è stato dipinto da Riccardo Tarsi.

Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine corsia 1. Timoniere Alessio Maselli (16 anni, 4 corse, 0 vittorie), 1° remo Ettore Martini (17 anni, 4 corse, 0 vittorie), 2° remo Leonardo Tompetrini (17 anni, 3 corse, 0 vittorie), 3° remo Alessio Ghini (17 anni, 4 corse, 0 vittorie), 4° remo Riccardo Mugnai (17 anni, 4 corse, 0 vittorie). Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Manuel Petragli, madrina Agnese Carducci. Capitano Simona Massini. Palii vinti 10. In mare 4 vittorie: 2009, 2010, 2011, 2016.

Rione Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio, corsia 2. Timoniere Federico Giovannelli (15 anni, 0 corse, 0 vittorie), 1° remo Manuel Pasquesi (15 anni, 1 corsa, 0 vittorie), 2° remo Francesco Elici (15 anni, 1 corsa, 0 vittorie), 3° remo Christian Loffredo (17 anni, 4 corse, 0 vittorie), 4° remo Leonardo Eriksson (15 anni, 1 corsa, 0 vittorie). Capo rione e allenatore Mattia Cozzolino, madrina Sabrina Ventura. Capitano Adolfo Ciampoli. Palii vinti: 0.

Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione, corsia 3. Timoniere Matteo Bocci (15 anni, 1 corsa, 0 vittorie), 1° remo Lorenzo Roghi (18 anni, 2 corse, 1 vittoria), 2° remo Niccolò Mari (18 anni, 0 corse, 0 vittorie), 3° remo Emanuele Bisello (15 anni, 1 corsa, 0 vittorie), 4° remo Joah Alexander Tondini Leoni (16 anni, 0 corse, 0 vittorie). Capo rione Fabio Giovannelli, allenatrice Elisa Tognietti, madrina Maya Betti. Capitano Monica Gentilini. Palii vinti 8. Ultima vittoria in mare nel 2018.

Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino, corsia 4. Timoniere Matteo Vannetti (15 anni, 0 corse, 0 vittorie), 1° remo Filippo Bagnoli (14 anni, 0 corse, 0 vittorie), 2° remo Mattia Sforzi (14 anni, 0 corse, 0 vittorie), 3° remo Ludovico Lori (16 anni, 0 corse, 0 vittorie), 4° remo Joele Zamperini (14 anni, 0 corse, 0 vittorie). Capo rione e allenatore Tommaso Veri, madrina Milena Grippa. Capitano David Yuri Landi. Palii vinti 15. In mare 6 successi: 2012, 2017, 2019, 2023, 2024, 2025.

Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino, corsia 5. Timoniere Cristian Barberini (16 anni, 1 corsa, 0 vittorie), 1° remo Pietro Marchi (16 anni, 2 corsa, 0 vittorie), 2° remo Alessandro Chechi (17 anni, 3 corsa, 0 vittorie), 3° remo Diego Gemignani (16 anni, 1 corsa, 0 vittorie), 4° remo Filippo Bennati (18 anni, 4 corse, 0 vittorie). Capo rione Luca Roghi, allenatrice Francesca Guidetti, madrina Gioia Mari Cruciani. Capitano Alessandro Salvadori. Palii vinti 12. In mare 4 vittorie: 2013, 2014, 2015, 2022.

Palio femminile

Ecco gli equipaggi della 27^ edizione del Palio femminile di domenica 19 luglio dedicato a Carmela Pirolo, insegnante e prima donna eletta in Consiglio comunale a Castiglione della Pescaia. Il Palio è stato dipinto da Viola Zenobi.

Rione Portaccia, colori giallo-rosso, barca Storione, corsia 1. Timoniere Elisa Tognietti (34 anni, 6 corse, 0 vittorie), 1° remo Rebecca Iori (25 anni, 6 corse ,0 vittorie), 2° remo Emma Signori (18 anni, 2 corse, 0 vittorie), 3° remo Elisabetta Olivelli (50 anni, 4 corse, 0 vittorie), 4° remo Sofia Bennati (18 anni, 2 corse, 0 vittorie). Capo rione Fabio Giovannelli, allenatrice Elisa Tognietti, madrina Maya Betti. Capitano Monica Gentilini. Palii vinti 7. In mare due vittorie: 2010, 2011.

Rione Castello, colori giallo-verde, barca Rondine, corsia 2. Timoniere Alice Viti (34 anni, 17 corse, 4 vittorie), 1° remo Marianna Sanchini (32 anni, 4 corse, 2 vittorie), 2° remo Assunta Maria Bovenzi (38 anni, 17 corse, 4 vittorie), 3° remo Giuditta Bottacci (26 anni, 1 corsa, 1 vittoria), 4° remo Maria Elisa Santos Nascimento (30 anni, 4 corse, 2 vittorie). Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Manuel Petragli, madrina Agnese Carducci. Capitano Simona Massini. Palii vinti 5. In mare 4 vittorie: 2016, 2017, 2022, 2025.

Rione Piazza, colori bianco-verde, barca Branzino, corsia 3. Timoniere Martina Venturi (36 anni, 2 corse, 0 vittorie), 1° remo Antonia Ori (44 anni, 10 corse, 2 vittorie), 2° remo Vittoria Guerrieri (19 anni, 1 corsa, 0 vittorie), 3° remo Chiara Moscatelli (20 anni, 1 corsa, 0 vittorie), 4° remo Caterina Ferrandi (17 anni, 0 corse, 0 vittorie). Capo rione Tommaso Veri, allenatore Tommaso Veri, madrina Milena Grippa. Capitano David Yuri Landi. Palii vinti 8. In mare 5 vittorie: 2009, 2014, 2018, 2019, 2024.

Rione Ponte Giorgini, colori bianco-celeste, barca Delfino, corsia 4. Timoniere Cristina Cittadini (37 anni, 3 corse, 0 vittorie), 1° remo Petra Bonarini (25 anni, 5 corse, 1 vittoria), 2° remo Francesca Guidetti (39 anni, 6 corse, 3 vittorie), 3° remo Eleonora Suero (38 anni, 0 corse, 0 vittorie), 4° remo Daria Mirolli (23 anni, 0 corse, 0 vittorie). Capo rione Luca Roghi, allenatrice Francesca Guidetti, madrina Gioia Mari Cruciani. Capitano Alessandro Salvadori. Palii vinti 2: 2005 e 2023.

Rione Marina, colori bianco-rosso, barca Sbriglio, corsia 5. Timoniere Marta Vannetti (18 anni, 0 corse, 0 vittorie), 1° remo Elisa Fondello (23 anni, 2 corse, 0 vittorie), 2° remo Marta Ciani (26 anni, 2 corse, 0 vittorie), 3° remo Alessandra Avataneo (42 anni, 10 corse, 3 vittorie), 4° remo Viola Piccardi (17 anni, 2 corse, 0 vittorie). Capo rione Mattia Cozzolino, allenatore Mattia Cozzolino, madrina Sabrina Ventura. Capitano Adolfo Ciampoli. Palii vinti 4. In mare: 2012, 2013, 2015.

L’albo d’oro

Giovani: Piazza 16 titoli, Ponte 12, Castello 10, Portaccia 8, Marina 0.

Donne: Piazza 8, Portaccia 7, Castello 5, Marina 4, Ponte 2.