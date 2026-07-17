Blackout ripetuti nel quartiere, Confesercenti: “Serve soluzione definitiva per tutelare commercianti”

Follonica (Grosseto). Confesercenti Grosseto interviene in merito alle ripetute interruzioni di energia elettrica che stanno interessando il quartiere Senzuno e, in particolare, via della Repubblica, a Follonica

Dopo avere ricevuto nella serata di giovedì 16 luglio le segnalazioni e le telefonate di alcuni esercenti fortemente preoccupati per la situazione, l’associazione ha inviato una comunicazione formale a E-Distribuzione datata 17 luglio, per conoscenza anche al Comune di Follonica, chiedendo una verifica tecnica urgente e una soluzione definitiva al problema.

L’ultimo blackout segue infatti un’altra interruzione verificatasi nei giorni precedenti e sta causando rilevanti difficoltà alle attività economiche del quartiere, impegnate nel periodo di maggiore lavoro e di più intenso afflusso turistico.

«Non siamo di fronte soltanto a un disagio momentaneo – afferma Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti Grosseto –. Per un’attività commerciale o un pubblico esercizio, la mancanza di energia elettrica può compromettere il funzionamento di frigoriferi, celle, attrezzature professionali, registratori telematici, sistemi informatici e dispositivi per i pagamenti elettronici. Possono inoltre verificarsi danni ai prodotti, alle apparecchiature e alla stessa continuità del servizio offerto ai clienti».

Confesercenti ha chiesto a E-Distribuzione di individuare le cause delle ripetute interruzioni, verificare le condizioni della rete e comunicare quali interventi siano previsti per evitare nuovi episodi.

«Comprendiamo che un guasto possa verificarsi – prosegue Biondi –, ma quando le interruzioni si ripetono è necessario approfondire le cause e adottare una soluzione strutturale. Senzuno è un quartiere nel quale operano numerose attività che, proprio in queste settimane, lavorano intensamente con residenti e turisti. Non possiamo permettere che i blackout compromettano il lavoro delle imprese e l’immagine della città».

L’associazione ha inoltre avviato una raccolta delle segnalazioni degli esercenti, chiedendo alle imprese interessate di indicare gli orari e la durata delle interruzioni, i codici Pod delle forniture, i problemi riscontrati e gli eventuali danni subiti.

«Il nostro intento non è alimentare polemiche – conclude il direttore di Confesercenti Grosseto –, ma aiutare concretamente gli imprenditori e favorire un rapido confronto tra E-Distribuzione, amministrazione comunale e attività economiche. Chiediamo attenzione, informazioni puntuali e soprattutto un intervento capace di evitare che la situazione si ripeta».