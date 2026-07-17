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Blackout ripetuti nel quartiere, Confesercenti: “Serve soluzione definitiva per tutelare commercianti”

L'associazione raccoglie le segnalazioni degli esercenti e coinvolge il Comune di Follonica

di Redazione
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Follonica (Grosseto). Confesercenti Grosseto interviene in merito alle ripetute interruzioni di energia elettrica che stanno interessando il quartiere Senzuno e, in particolare, via della Repubblica, a Follonica

Dopo avere ricevuto nella serata di giovedì 16 luglio le segnalazioni e le telefonate di alcuni esercenti fortemente preoccupati per la situazione, l’associazione ha inviato una comunicazione formale a E-Distribuzione datata 17 luglio, per conoscenza anche al Comune di Follonica, chiedendo una verifica tecnica urgente e una soluzione definitiva al problema.

L’ultimo blackout segue infatti un’altra interruzione verificatasi nei giorni precedenti e sta causando rilevanti difficoltà alle attività economiche del quartiere, impegnate nel periodo di maggiore lavoro e di più intenso afflusso turistico.

«Non siamo di fronte soltanto a un disagio momentaneo – afferma Andrea Biondi, direttore provinciale di Confesercenti Grosseto –. Per un’attività commerciale o un pubblico esercizio, la mancanza di energia elettrica può compromettere il funzionamento di frigoriferi, celle, attrezzature professionali, registratori telematici, sistemi informatici e dispositivi per i pagamenti elettronici. Possono inoltre verificarsi danni ai prodotti, alle apparecchiature e alla stessa continuità del servizio offerto ai clienti».

Confesercenti ha chiesto a E-Distribuzione di individuare le cause delle ripetute interruzioni, verificare le condizioni della rete e comunicare quali interventi siano previsti per evitare nuovi episodi.

«Comprendiamo che un guasto possa verificarsi – prosegue Biondi –, ma quando le interruzioni si ripetono è necessario approfondire le cause e adottare una soluzione strutturale. Senzuno è un quartiere nel quale operano numerose attività che, proprio in queste settimane, lavorano intensamente con residenti e turisti. Non possiamo permettere che i blackout compromettano il lavoro delle imprese e l’immagine della città».

L’associazione ha inoltre avviato una raccolta delle segnalazioni degli esercenti, chiedendo alle imprese interessate di indicare gli orari e la durata delle interruzioni, i codici Pod delle forniture, i problemi riscontrati e gli eventuali danni subiti.

«Il nostro intento non è alimentare polemiche – conclude il direttore di Confesercenti Grosseto –, ma aiutare concretamente gli imprenditori e favorire un rapido confronto tra E-Distribuzione, amministrazione comunale e attività economiche. Chiediamo attenzione, informazioni puntuali e soprattutto un intervento capace di evitare che la situazione si ripeta».

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1 commento

Gianni 17 Luglio 2026 | 13:03 - 13:03

Troppa richiesta di energia da parte degli utenti a causa del caldo ? Condizionatori accesi contemporaneamente in case e negozi , percentuale aumentata a dismisura negli ultimi anni e magari le centraline non sono più adeguate alle richieste ? Comunque E-distribuzione , o chi per esso , ha tutti i dati per poter capire la causa delle inerruzioni , qualcuno ha chiesto ?

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