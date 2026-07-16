Musica, raduno di auto e moto d’epoca e giochi retrò: torna la Notte Vintage

Grosseto. La Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, presieduta da Carmine Polla, presenta un nuovo appuntamento del calendario “Eventi Estate” 2026 delle due località balneari grossetane.

Sabato 18 luglio a Principina a Mare si terrà la Notte Vintage, una serata dal sapore retrò che metterà in scena costumi e icone dello scorso secolo.

Il programma

Si parte alle 19 con un grande raduno di auto e moto d’epoca. Sfileranno per Principina sei auto/moto club: Amas (Auto moto storiche), Clamos (Auto Moto storiche), Fiat Club 500 Grosseto, Fiat Club 500 Follonica, Vespa Club Grosseto, Vespa Club Castiglione della Pescaia. I mezzi d’epoca saranno poi parcheggiati lungo tutto il viale Tirreno.

Alle 21.15 apertura dell’area giochi (di fronte al bazar) con i giochi della tradizione del Ludobus di Bandus e di Abio. La serata sarà animata dalle scorribande musicali della Leggera Electric Folk Band (nella foto), formidabile band amiatina capitanata da Gianmarco Nucciotti che unisce la potenza del rock alla poesia della musica popolare. Il fascino senza età dei canti popolari toscani torna a rivivere con questa originale formazione che li ha rivestiti con abiti moderni, con gli arrangiamenti di Riccardo Corso e Francesco Musacco, noti produttori artistici del panorama musicale italiano.

La band ha all’attivo 3 album e collaborazioni con artisti come Simone Cristicchi, Paolo Hendel, Andrea Muzzi, Ginevra Di Marco, Ambrogio Sparagna, Lorenzo Baglioni. I musicisti si presentano con la band al completo, ovvero Gianmarco Nucciotti (voce, chitarre), Marina Nucciotti (voce), Jessica Bonelli (voce e cori), Ivano Rossi (sax soprano), Marco Pericci (sax tenore e clarinetto), Matteo Benedettelli (fisarmonica, tastiere e synth), Francesco Cencini (basso elettrico) e Giampaolo Ciacci (batteria), con l’obiettivo dichiarato di far ballare tutta Principina. La Leggera si esibisce in forma itinerante posizionata sull’autocarro attrezzato “Su e giù pe’ le Contrade tour”.

Informazioni sui social della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare e al 335 584 9911 (telefono e Whatsapp).