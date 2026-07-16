“Giovedì d’autore”: al via la rassegna letteraria del Kiwanis Club

Follonica (Grosseto). Il Kiwanis Club Follonica, presieduto da Carla Moscatelli, con la collaborazione del Club nautico di Follonica, organizza una serie di eventi culturali in riva al mare, in viale Italia, 201 a Follonica, dal titolo “Giovedì d’autore”.
Il programma
Ecco il programma:
- stasera, giovedì 16 luglio, “Il colore dei giorni”. Presentazione del libro di poesie di Fabrizio Pistolesi, interverrà l’autore;
- giovedì 30 luglio “Da allievo a collega: un dialogo tra formazione, crescita e collaborazione”. Interverranno i maestri Jacopo D’Ambra, concertista, e Sabrina Gabellieri, docente di pianoforte alla scuola comunale di musica “Bonello Bonarelli” di Follonica;
- giovedì 13 agosto “Una carriera lunga cinquant’anni”. Interverrà la pittrice Rita Brucalassi, esponente e fondatrice dell’associazione artistica “Golfo del Sole”;
- giovedì 27 agosto “Il Risorgimento in Maremma”. Interverrà Gianpiero Caglianone, membro dell’Accademia senese degli Intronati di Siena e del Centro studi storici “Agapito Gabrielli”
Tutti gli eventi inizieranno alle 21,30. L’ingresso sarà gratuito.