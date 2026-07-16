Acquedotto del Fiora installa nuovi contatori in paese: investiti 85mila euro

Grosseto. Acquedotto del Fiora continua a investire nell’innovazione, con l’attività di installazione dei nuovi misuratori nei comuni di Pienza e Montieri: oltre 181mila euro per la sostituzione di 1.724 contatori.

A Pienza le operazioni per installare 906 misuratori, con un investimento di oltre 95mila euro, sono già in corso mentre a Montieri, dove saranno sostituiti 818 contatori per un investimento di più di 85mila euro, l’attività è programmata per il mese di agosto.

I contatori

I nuovi contatori dotati di telelettura consentono un notevole incremento nella precisione di misura e il prelievo automatico del dato di lettura, senza la necessità di effettuare l’autolettura periodica. Con la telelettura la raccolta dati è effettuata digitalmente o da remoto tramite rete telefonica o da operatori che transitano all’esterno degli edifici, velocizzando le operazioni e senza necessità della presenza del cliente nel caso di contatore non accessibile dall’esterno. Inoltre, in caso di problemi nelle condotte, forniscono direttamente sul display comunicazioni preziose al cliente per effettuare i dovuti controlli e, se necessario, intervenire in maniera tempestiva e puntuale. A oggi è giunta al 92% la percentuale di contatori in telelettura rispetto al parco complessivo installato.

Gli interventi per l’installazione dei nuovi misuratori e per il conseguente adeguamento degli allacciamenti possono comportare la temporanea sospensione dell’erogazione idrica: non è tecnicamente possibile, in questi casi, operare ad acqua aperta. Pertanto, nel corso dell’attività per cambiare i contatori, potrebbero verificarsi temporanee sospensioni dell’erogazione di acqua nelle aree dei comuni interessate dagli interventi di sostituzione.

Acquedotto del Fiora ringrazia la cittadinanza per la preziosa collaborazione, fondamentale per poter svolgere quest’importante attività di cambio contatore nei tempi e nei modi più efficaci, anche al fine di ridurre al massimo i possibili disagi all’utenza che questo tipo di intervento può comportare. Nel caso di contatori non accessibili la ditta incaricata contatterà gli utenti per fissare gli appuntamenti.