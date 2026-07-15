Al via “Maremma Archeofilm”: il programma della prima serata

Grosseto. Inizia giovedì 16 luglio la V edizione del “Maremma Archeofilm”, il Festival internazionale del cinema archeologico in programma per tre serate consecutive al Giardino dell’Archeologia di Grosseto.

Il programma della prima giornata

Un viaggio lungo duemila anni. L’edizione del 2026 si apre con un omaggio al territorio e alla memoria della ricerca archeologica maremmana.

Giovedì 16 luglio inaugura il Festival il film “Roselle”, diretto da Enzo Micheli ed Enrico Bernazzani: un raro documentario realizzato nel 1960 dal Cineclub grossetano, che restituisce immagini preziose degli scavi archeologici e della vita del sito etrusco-romano negli anni del dopoguerra. Un documento storico che verrà presentato grazie alla collaborazione con la Mediateca digitale della Maremma e introdotto da una conversazione con Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma, e Luca Bernazzani.

La serata proseguirà con “Vitrum. Il vetro dei Romani”, una produzione italo-francese, diretta da Marcello Adamo, che conduce il pubblico nelle profondità del Mediterraneo alla scoperta di uno straordinario relitto romano individuato al largo della Corsica. Attraverso il lavoro di un’équipe internazionale di ricercatrici, il film ricostruisce rotte commerciali, tecniche produttive e scambi culturali che attraversavano il mare oltre duemila anni fa.

I laboratori

Per la prima volta, in occasione del Maremma Archeofilm, giovedì 16 e venerdì 17 luglio dalle 10.30 alle 12.30, il Museo archeologico e d’arte della Maremma propone come novità assoluta 2026: “ArcheoKids”, un programma gratuito di attività didattiche ed educative ideate per avvicinare i più giovani al patrimonio culturale archeologico. I laboratori, rivolti ai ragazzi dai 6 ai 12 anni, si ispireranno alle proiezioni in programma offrendo esperienze pratiche, creative e coinvolgenti che consentiranno ai partecipanti di scoprire il passato attraverso il gioco e la sperimentazione.

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria chiamando lo 0564.488752 o scrivendo a accoglienzamaam@gmail.com.

L’iniziativa, organizzata da Firenze Archeofilm, Archeologia Viva (Giunti Editore), associazione M.Arte, Museo archeologico e d’arte della Maremma e Comune di Grosseto, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Visit Tuscany, in collaborazione con Fondazione Grosseto Cultura, propone dal 16 al 18 luglio una selezione internazionale di documentari provenienti da Italia, Francia, Cina e Indonesia, accompagnati da incontri con studiosi, esperti e protagonisti del mondo della cultura. Come da tradizione, il pubblico sarà chiamato a votare il proprio film preferito, contribuendo all’assegnazione del “Premio Maremma Archeofilm 2026″.

Ogni appuntamento sarà accompagnato da una degustazione di vini offerta da La Selva, per unire il piacere della scoperta culturale alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Informazioni: Museo archeologico e d’arte della Maremma. Tel. 0564 488752. In caso di maltempo il festival si svolgerà al Museo di storia naturale (Strada Corsini 5, Grosseto).

Programma completo: https://www.firenzearcheofilm.it/grosseto/

Selezione filmati e archivio cinematografico: Firenze Archeofilm.