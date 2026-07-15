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Sanità, Minucci: “Impianto di climatizzazione guasto, disagi al pronto soccorso”

Interrogazione del consigliere regionale di Fratelli d'Italia

di Redazione
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Firenze. “Il pronto soccorso dell’ospedale di Pitigliano, da due settimane, è senza sistema di climatizzazione a causa di un grave guasto. Nella casa di comunità, inaugurata lo scorso 8 aprile, sono stati segnalati, da cittadini, disservizi legati al sistema di climatizzazione, problematiche legate all’ascensore necessario per raggiungere gli ambulatori al piano superiore, e la presenza di luci perennemente accese.”

A denunciarlo, con un’interrogazione, è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci, che chiede spiegazioni e interventi al Governatore Eugenio Giani e all’assessore regionale alla sanità Monia Monni.

“Vogliamo sapere se la Regione è a conoscenza del guasto all’impianto di climatizzazione del Pronto Soccorso di Pitigliano e cosa è stato programmato per risolvere il problema, visto che da due settimane pazienti e lavoratori subiscono la calura estiva – sottolinea Luca Minucci -. Per quanto riguarda la casa di comunità, poi, come detto, sono diverse le criticità. In particolare, chiediamo alla Regione se ritiene compatibile, con le scelte di risparmio energetico, considerato il periodo storico in cui l’energia elettrica è una risorsa scarsa e costosa, la scelta di avere un impianto d’illuminazione perennemente acceso, così come da segnalazioni ricevute. Nella zona di Pitigliano, e in tutta l’area circostante, ci sono molti residenti sono in età avanzata, che perciò sono più sensibili alle intemperie stagionali. Questo comporta che le strutture siano dotate di sistemi efficienti di climatizzazione per l’estate e di riscaldamento per l’inverno”.

“Inoltre, sarebbe opportuna una revisione in tutte le strutture ospedaliere toscane dei sistemi di condizionamento – termina Minucci –, così da accertare il corretto funzionamento e prevenire disagi alle persone più fragili che usufruiscono delle strutture.”

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