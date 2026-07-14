La band di Battisti, “La Storia a processo” e molto altro: tutti gli appuntamenti in paese

Capalbio (Grosseto). Sono tantissimi gli appuntamenti in programma per questa settimana nel territorio di Capalbio.

Si comincia con Filminsieme, la rassegna cinematografica promossa da #capalbiogiovani che, sul sagrato della chiesa di Capalbio Scalo, mercoledì 15 luglio alle 21.30, animerà con una proiezione la serata dei residenti e dei turisti. Il programma completo delle proiezioni di luglio e agosto è disponibile al punto di informazioni turistiche in piazza Aldo Moro e alla chiesa Santa Maria Goretti, a Capalbio Scalo.

Venerdì 17 luglio, alle 21.30, al Teatro del Leccio, si esibirà “Formula 3”, la band di Lucio Battisti con Gabriele Lorenzi (tastiere e voce), Terry Horn (chitarra e voce), Cinzia Favilla (voce), Stefano Raddi (basso) e Andrea Roventini (batteria). Ingresso libero fino ad esaurimento posti (consigliata la prenotazione su www.fondazionecapalbio.it).

Sabato 18 luglio, alle 21.30, al Teatro del Leccio si terrà “La storia a processo: colpevole o innocente? A deciderlo sarai tu”, il format ideato e curato da Elisa Greco. Questa volta al centro della scena ci sarà “Oriana Fallaci: la rabbia e l’orgoglio”. “Sarà il pubblico in qualità di giuria popolare – commenta l’autrice Elisa Greco – a decidere tra la libertà di espressione e il limite dell’intolleranza”. Un cast autorevole, tra ironia e approfondimento, si confronterà tramite la guida della presidente della Corte Raffaella Capasso, già procuratore della Repubblica di Grosseto. Il pubblico ministero sarà interpretato da Fabrizio Gandini, consigliere della Corte suprema di Cassazione; l’avvocato difensore da Maurizio Bellacosa, avvocato penalista e professore di Diritto penale all’Università Luiss “Guido Carli”; Oriana Fallaci dalla giornalista Francesca Nocerino; il testimone dell’accusa dal giornalista Giancarlo Loquenzi e quello della difesa da Emilia Costantini, giornalista del Corriere della Sera e scrittrice. Ingresso libero fino ad esaurimento posti (consigliata la prenotazione su www.fondazionecapalbio.it).

Al Teatro del Leccio proseguiranno le proiezioni all’aperto promosse dal Nuovo cinema Tirreno. Giovedì 16 luglio ci sarà “Supergirl” di Craig Gillespie, mentre domenica 19 luglio sarà la volta de “Il prigioniero” di Alejandro Amenabar. Lunedì 20 luglio sarà proiettato “Breve storia d’amore” di Ludovica Rampoldi, mentre martedì 21 ci sarà “Obsession” di Curry Barker. Le proiezioni cominceranno alle 21.30.

Il biglietto, acquistabile online o all’ingresso del Teatro del Leccio (via Giovanni Pascoli, 13), avrà un costo di 7.50 euro, salvo i film del 19 e del 20 luglio che, grazie a Cinema revolution, sono ridotti a 3.50 euro. I bambini fino a tre anni entrano gratuitamente. In caso di pioggia le proiezioni saranno annullate.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://teatrodelleccio.cinematirreno.18tickets.it/ oppure visitare i canali social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno

Sabato 18 e domenica 19 luglio, alla Wood Wave Tortuga di Capalbio Scalo, si terrà il campionato assoluto di surfskate, mentre da lunedì 20 a domenica 26 luglio, al circolo “Il mare” a Chiarone è in programma la 43esima edizione della Sagra della lumaca e della cucina maremmana.

Il programma completo della stagione culturale è disponibile sul sito www.fondazionecapalbio.it.