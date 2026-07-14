“Illuminiamo il mondo”: una cena di beneficenza per il Progetto Bimbo dell’ospedale Meyer

Paganico (Grosseto). Sabato primo agosto, alle 20, alla Pista del Porcino di Casal di Pari, si terrà “Illuminiamo il mondo”, cena di beneficenza promossa dal Gruppo Fratres donatori di sangue con il patrocinio del Comune di Civitella Paganico.

L’iniziativa sarà dedicata alla raccolta fondi per l’ospedale pediatrico Meyer di Firenze – Progetto Bimbo, un progetto pensato per sostenere i piccoli pazienti ricoverati e le loro famiglie, contribuendo a garantire cura, accoglienza, vicinanza e un ambiente sereno, a misura di bambino.

Il Gruppo Fratres, nato circa cinquant’anni fa e oggi composto da circa 50 donatori, affianca alla donazione del sangue anche attività di volontariato a supporto dei servizi sociali e della comunità. L’impegno del gruppo si esprime attraverso iniziative solidali che mettono al centro la generosità, la partecipazione e l’attenzione verso chi ha più bisogno.

La cena

“Illuminiamo il mondo” nasce con questo spirito: offrire un momento di incontro e condivisione capace di trasformarsi in un aiuto concreto per i bambini e per le famiglie che affrontano un percorso di cura.

La serata sarà anche un’occasione per ricordare chi, con passione e dedizione, si è impegnato per la realizzazione dell’iniziativa e per il sostegno ai più piccoli, lasciando un segno importante nella comunità.

La cena ha un costo di 20 euro a persona.

Per prenotare è possibile contattare: