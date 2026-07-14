Ex Sitoco, Bai: “Mozione riscritta e condivisa in commissione, nell’interesse del territorio”

Firenze. «Sull’area dell’ex Sitoco di Orbetello la Commissione competente in materia ambientale del Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione importante per il territorio. Ma è bene chiarire che si tratta di un testo riscritto e condiviso, frutto di un lavoro approfondito del gruppo Pd. Non una semplice controfirma su una mozione altrui. Soprattutto perché la mozione inizialmente presentata dall’opposizione, che poi è stata ritirata, tendeva ad addossare alla Regione la responsabilità dei ritardi, che invece dipendono dai passaggi ancora in capo al Ministero».

Così la consigliera regionale Lidia Bai (Pd), componente della IV Commissione “Ambiente, territorio, mobilità, infrastrutture”, interviene sulla mozione relativa al Sito di interesse nazionale di Orbetello per l’area dell’ex Sitoco.

«Abbiamo chiesto di rinviare la prima mozione in Commissione e di approfondirla proprio per fotografare con precisione la situazione – spiega Bai –. La Regione ha fatto la propria parte e i progetti sono pronti. Ma la procedura di assegnazione delle risorse è ancora da concludere e manca il via libera definitivo. Sono passaggi di competenza del Ministero e quindi a essere sollecitato per l’attuazione dell’accordo deve essere il Governo nazionale».

L’Accordo di Programma del 2018 vale oltre 34,5 milioni di euro. I progetti per la bonifica e la messa in sicurezza delle aree contaminate, a terra e in laguna, sono pronti e all’esame del Mase per l’approvazione definitiva. Nel gennaio 2026 il Ministero ha avviato la procedura per assegnare alla Regione circa 9,5 milioni di euro, a copertura parziale degli interventi.

«Parliamo di un luogo fragile e di grande pregio ambientale – conclude Bai –. La mozione è stata riscritta e approvata all’unanimità, nell’interesse primario del territorio e delle sue comunità. L’auspicio è che questa condivisione d’intenti verso la bonifica dell’area resti tale e che lo stesso impegno arrivi anche dal Ministero, oggi in ritardo nell’approvazione e nel finanziamento dei progetti».