Nuovo concorso per 400 Vigili del Fuoco: al via il corso di preparazione al test preselettivo

Firenze – È ufficiale il nuovo bando del Ministero dell’Interno per l’assunzione di 400 Vigili del Fuoco, un’opportunità per i giovani diplomati che desiderano entrare nel Corpo Nazionale, con domande da presentare entro il prossimo 3 agosto.

Le domande devono essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsionline.vigilidelfuoco.it. Per accedere alla piattaforma occorre lo Spid o la carta di identità elettronica (Cie).

I requisiti per partecipare al concorso

Il concorso è aperto ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti principali:

Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità).

diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità). Idoneità: possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per il ruolo.

Le prove d’esame

L’iter selettivo si articola in due fasi principali:

Prova preselettiva automatizzata: un test a risposta multipla che coprirà diverse materie, tra cui storia d’Italia dal 1861 a oggi, elementi di chimica e fisica, capacità logico-deduttive e analitiche, informatica e lingua inglese. Prove motorio-attitudinali: tre prove successive mirate a valutare la forza, la resistenza, l’equilibrio e la coordinazione dei candidati che avranno superato la preselezione.

L’età massima per partecipare al concorso è elevata a 37 anni per i volontari VF ed i volontari in ferma prefissata delle Forze armate .

Per supportare i candidati nel superamento della selettiva prova iniziale, Enfap Toscana (ente formativo accreditato) e le segreterie della UIL FP Vigili del Fuoco regionale Toscana e provinciale Grosseto, hanno organizzato la seconda edizione del corso di preparazione intensivo in modalità D.A.D. (Didattica a Distanza), aperto agli aspiranti vigili del fuoco di tutta Italia. Nella precedente edizione del 2024 il 44% dei discenti iscritti al nostro corso ha superato positivamente la prova preselettiva. Gli iscritti sono stati seguiti e sostenuti anche nelle fasi successive e molti adesso fanno parte dei corsi VF 102°, 103°, 104°.

Il corso di preparazione:

Per arrivare pronti alla prima prova d’esame ed ai test successivi, il corso promosso ed organizzato da ENFAP UIL Toscana e UIL FP offre una preparazione mirata e flessibile:

Data di inizio: 10 agosto

Durata complessiva: 100 ore di formazione

100 ore di formazione Orari: sessioni serali dalle ore 21:00 alle ore 23:00 (ideale anche per chi lavora)

sessioni serali dalle ore 21:00 alle ore 23:00 (ideale anche per chi lavora) Cloud disponibile per scaricare la lezione di diretta della sera precedente, il giorno dopo la lezione.

disponibile per scaricare la lezione di diretta della sera precedente, il giorno dopo la lezione. Modalità: in diretta streaming sulla piattaforma Zoom, accessibile da qualsiasi parte d’Italia.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il coordinatore organizzativo, Sergio Rubegni (Segretario provinciale di Grosseto e membro della segreteria regionale toscana UIL FP VF):