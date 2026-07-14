Nuovo concorso per 400 Vigili del Fuoco: al via il corso di preparazione al test preselettivo

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Firenze – È ufficiale il nuovo bando del Ministero dell’Interno per l’assunzione di 400 Vigili del Fuoco, un’opportunità per i giovani diplomati che desiderano entrare nel Corpo Nazionale, con domande da presentare entro il prossimo 3 agosto.
Le domande devono essere inviate esclusivamente per via telematica attraverso l’applicazione disponibile all’indirizzo concorsionline.vigilidelfuoco.it. Per accedere alla piattaforma occorre lo Spid o la carta di identità elettronica (Cie).
I requisiti per partecipare al concorso
Il concorso è aperto ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti principali:
- Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità).
- Idoneità: possesso dei requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per il ruolo.
Le prove d’esame
L’iter selettivo si articola in due fasi principali:
- Prova preselettiva automatizzata: un test a risposta multipla che coprirà diverse materie, tra cui storia d’Italia dal 1861 a oggi, elementi di chimica e fisica, capacità logico-deduttive e analitiche, informatica e lingua inglese.
- Prove motorio-attitudinali: tre prove successive mirate a valutare la forza, la resistenza, l’equilibrio e la coordinazione dei candidati che avranno superato la preselezione.
L’età massima per partecipare al concorso è elevata a 37 anni per i volontari VF ed i volontari in ferma prefissata delle Forze armate .
Per supportare i candidati nel superamento della selettiva prova iniziale, Enfap Toscana (ente formativo accreditato) e le segreterie della UIL FP Vigili del Fuoco regionale Toscana e provinciale Grosseto, hanno organizzato la seconda edizione del corso di preparazione intensivo in modalità D.A.D. (Didattica a Distanza), aperto agli aspiranti vigili del fuoco di tutta Italia. Nella precedente edizione del 2024 il 44% dei discenti iscritti al nostro corso ha superato positivamente la prova preselettiva. Gli iscritti sono stati seguiti e sostenuti anche nelle fasi successive e molti adesso fanno parte dei corsi VF 102°, 103°, 104°.
Il corso di preparazione:
Per arrivare pronti alla prima prova d’esame ed ai test successivi, il corso promosso ed organizzato da ENFAP UIL Toscana e UIL FP offre una preparazione mirata e flessibile:
- Data di inizio: 10 agosto
- Durata complessiva: 100 ore di formazione
- Orari: sessioni serali dalle ore 21:00 alle ore 23:00 (ideale anche per chi lavora)
- Cloud disponibile per scaricare la lezione di diretta della sera precedente, il giorno dopo la lezione.
- Modalità: in diretta streaming sulla piattaforma Zoom, accessibile da qualsiasi parte d’Italia.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il coordinatore organizzativo, Sergio Rubegni (Segretario provinciale di Grosseto e membro della segreteria regionale toscana UIL FP VF):
- Telefono / WhatsApp: 339-7239258
- Email: vigilidelfuoco.grosseto@uilpa.it