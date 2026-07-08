La Maremma festeggia San Benedetto: il programma delle iniziative

Grosseto. In occasione della festa di San Benedetto, abate e patrono d’Europa, il territorio si appresta a vivere due importanti iniziative nella giornata di sabato 11 luglio. Due appuntamenti distinti che, nel segno del santo padre del monachesimo occidentale, celebrano la spiritualità attraverso il cammino a piedi, la preghiera e la cultura dello spirito.

Il cammino all’eremo di Malavalle

La prima iniziativa prenderà il via all’alba nel territorio di Castiglione della Pescaia. Alle 6.30 è prevista la partenza del cammino a piedi diretto all’eremo di Malavalle, dove visse gli ultimi anni della sua vita Guglielmo, il santo che qui morì nel 1157 e che secoli dopo fu la dimora anche del venerabile Padre Giovanni Nicolucci, apostolo della Maremma. Si tratta di un itinerario di 10 chilometri pianeggianti, che permetterà ai partecipanti di riscoprire il valore del passo condiviso, del silenzio e della riflessione a contatto con la natura, in un luogo fortemente intriso di storia monastica.

Il ritrovo per chi vorrà partecipare è alle 6.15 con i propri mezzi nel parcheggio della chiesa di Santa Maria Goretti (via Manzoni). Da lì i partecipanti raggiungeranno via della Ginestra (Poggio d’oro) da dove, lasciati i mezzi, inizieranno il cammino. Giunti all’eremo di Malavalle, momento di riflessione e preghiera. Quindi i camminatori scenderanno verso il vecchio mulino da dove un servizio navetta riporterà i proprietari delle auto in via della Ginestra. Per parteciperare non è necessaria la prenotazione. Indossare scarpe comode, cappello, portare acqua e bacchette (preferibilmente). L’iniziativa è organizzata dall’ufficio diocesano di pastorale culturale, in collaborazione con la Confraternita di San Jacopo de Compostela e il Comune di Castiglione della Pescaia.

Messa con il Vescovo, presentazione del libro e momento conviviale

La seconda iniziativa della giornata vedrà la comunità diocesana stringersi attorno alla realtà del monastero di Siloe per un momento di festa, preghiera e profonda condivisione.

Sarà il vescovo Bernardino a presiedere la solenne celebrazione eucaristica presso il monastero di Poggi del Sasso, rendendo omaggio a San Benedetto proprio nel giorno a lui dedicato. Al termine della Santa Messa, alle 19.00, la giornata si arricchirà di un importante momento culturale e testimoniale. Sempre nella cornice del monastero, la comunità monastica di Siloe presenterà ufficialmente al pubblico il suo nuovo volume intitolato: «Fratello Nessuno. Dio cammina nelle cose semplici», edito da Valore Italiano.

A conclusione della presentazione, la serata proseguirà con un momento di convivialità e fraternità: ad allietare i presenti ci saranno un’apericena e la musica dal vivo con il concerto del maestro Emanuele Luti.

Come spiegano gli stessi monaci, questo testo non nasce da riflessioni teoriche, ma è il frutto maturo di una quotidianità vissuta: «Questo libro nasce dal silenzio. Nasce dalla preghiera, dal lavoro, dall’ascolto della Parola che da anni abita queste pietre». Non si tratta di un trattato teologico che vuole spiegare o dimostrare dogmi, quanto piuttosto della testimonianza viva di un cammino condiviso. L’espressione «Dio cammina nelle cose semplici» rappresenta l’esperienza quotidiana di chi cerca il Vangelo tra le mani, nella terra, nel pane, nel fratello che bussa.

Informazioni e disponibilità del volume

A partire dalla sera di sabato 11 luglio, il volume cartaceo sarà ufficialmente disponibile per il pubblico. Chi parteciperà all’evento potrà acquistarlo direttamente presso il monastero al termine della presentazione. Per tutti gli amici e i sostenitori della comunità che non avranno la possibilità di essere presenti fisicamente a Siloe, la casa editrice Valore Italiano ha previsto un’iniziativa speciale: metterà infatti a disposizione un codice sconto speciale per l’acquisto del libro direttamente sul proprio sito web, garantendo la consegna a domicilio in 24 ore. Il codice promozionale verrà comunicato nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali della comunità. Un invito a scoprire una lettura che, come ricordano i monaci, parla direttamente al cuore: «Se sentirete che questo libro è per voi lo capirete dalle prime righe. Il resto appartiene al vostro cammino».