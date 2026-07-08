Home AttualitàGinnastica ritmica, musica e solidarietà: una serata per aiutare Insieme in Rosa
AttualitàAttualità FollonicaAttualità GrossetoFollonica

Ginnastica ritmica, musica e solidarietà: una serata per aiutare Insieme in Rosa

L'iniziativa è in programma venerdì 10 luglio

di Redazione
Scritto da Redazione 0 commenti 0 views

Follonica (Grosseto). Venerdì 10 luglio, Follonica si veste di solidarietà per una serata speciale con le “fatine” di Insieme in Rosa.

L’appuntamento è per le 21 nella cornice del giardino del Casello idraulico e l’ingresso sarà a offerta libera.

Una serata che si preannuncia ricca di emozioni e movimento: sul palco saliranno le atlete della Asd Aequilibrium che incanteranno con le loro esibizioni di ginnastica ritmica e artistica. A fare da colonna sonora ci penseranno l’energia e la musica di Dj Max e Dj Marlò, mentre la conduzione della serata sarà affidata ad Alfreda Cappellini. Ma le sorprese non finiscono qui. Durante l’evento ci sarà un momento molto dolce e significativo: il lancio ufficiale dei “Biscotti di Nonna Priama”.

«Si tratta di un’iniziativa nata insieme alla presentazione del libro di Francesca Falciani, “La Prima Agus – Una donna in miniera”, – spiega Donatella Guidi, presidente di Insieme in Rosa – un progetto che unisce memoria storica e beneficenza. Per non perdervi nemmeno un dettaglio e restare aggiornati in tempo reale su tutte le novità, vi basta seguire la pagina Instagram ufficiale dell’associazione».

Print Friendly, PDF & Email

Lascia un commento

* Utilizzando questo form si acconsente al trattamento dati personali secondo norma vigente. Puoi consultare la nostra Privacy Policy a questo indirizzo

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Ti potrebbero interessare

Trasporto pubblico locale, l’opposizione: “La maggioranza vota contro...

Sei Toscana al fianco del Banco Alimentare: donati...

Il Palio marinaro compie 70 anni: il programma...

Rotary Club Monte Argentario: Claudio Roghi è il...

Polizia Municipale, i sindacati: “Gravi problemi all’interno del...

Sirena: il super yacht con cinema e stabilimento...

Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy: