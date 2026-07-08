Aperture straordinarie serali ed eventi nei musei: tornano “Le Notti dell’Archeologia”

Pitigliano (Grosseto). Dal 10 al 24 luglio Pitigliano partecipa a “Le Notti dell’Archeologia”, l’iniziativa promossa dalla Regione Toscana con aperture straordinarie serali ed eventi in musei, parchi e aree archeologiche.

Il tema di quest’anno, “Archeologia che unisce un mondo diviso”, accompagnerà un programma di visite guidate, incontri, letture al museo e momenti di approfondimento dedicati al patrimonio archeologico del territorio. Gli appuntamenti si svolgeranno al Museo civico archeologico all’aperto “A. Manzi”, al Museo civico archeologico della civiltà etrusca “E. Pellegrini” e in piazza Fortezza Orsini.

“‘Le Notti dell’Archeologia’ rappresentano ormai un appuntamento consolidato e molto atteso dell’estate culturale di Pitigliano – afferma Irene Lauretti, assessore alla cultura di Pitigliano – capace di valorizzare anno dopo anno il nostro patrimonio archeologico e museale. Anche questa edizione offrirà occasioni di incontro, approfondimento e scoperta, attraverso visite guidate, presentazioni di libri ed eventi che permettono di conoscere da vicino le radici della nostra comunità. Un percorso tra storia, cultura e identità, che conferma il ruolo dei nostri musei come luoghi vivi, aperti al dialogo e alla condivisione della conoscenza”.

Il programma

Ma ecco il programma: venerdì 10 luglio, alle 16, visita guidata all’area archeologica all’aperto Alberto Manzi (evento su prenotazione e a pagamento). Alle 17.30, al museo civico all’aperto Alberto Manzi, “Spazi d’autore. Letture al museo… degustando”: presentazione del libro “Dentro il lago” di Massimiliano Bellacima, edizioni C&P Adver Effigi. Evento gratuito con degustazione. Gradita la prenotazione.

Sabato 11 luglio, alle 21.30, al Museo civico archeologico della civiltà etrusca “E. Pellegrini”, visita guidata. (evento su prenotazione e a pagamento).

Venerdì 17 luglio, alle 16, al museo all’aperto Alberto Manzi, visita guidata all’archeologica all’aperto. Evento su prenotazione e a pagamento. Alle 18, al museo civico all’aperto Alberto Manzi, “Spazi d’autore. Letture al museo… degustando”: presentazione del libro “Sopravvivere non basta”, di Dianora Tinti, edizioni Piemme. Evento gratuito con degustazione, gradita la prenotazione.

Sabato 18 luglio, alle 21.30, visita guidata al Museo civico archeologico della civiltà etrusca “E. Pellegrini”. Evento su prenotazione e a pagamento.

Venerdì 24 luglio, alle 21.30, in piazza Fortezza Orsini, consegna del premio “Enrico Pellegrini”, prima edizione. Evento gratuito. A seguire visita guidata gratuita al Museo civico archeologico della civiltà etrusca “E. Pellegrini”



Informazioni e prenotazioni al 327.8298314.