Inaugurazione di Fosso Valcastrucci: taglio del nastro ed escursione nella galleria

Massa Marittima (Grosseto). Venerdì 10 luglio, alle 18, sarà inaugurato Fosso Valcastrucci, in località Capanne, nel comune di Massa Marittima, un’opera che restituisce alla comunità un’area completamente riqualificata, coniugando sicurezza, tutela del territorio e valorizzazione paesaggistica.

Il programma della cerimonia

La cerimonia prenderà il via con il taglio del nastro. Seguirà una visita guidata alla galleria accompagnati dal Gruppo speleologico Massa Marittima. Per partecipare all’escursione è richiesta la prenotazione all’indirizzo info@comune.massamarittima.gr.it

Il programma proseguirà alle 18.45 con un intervento dimostrativo dei bikers, mentre alle 19 sono previsti i saluti istituzionali del sindaco e gli interventi dei progettisti che illustreranno le caratteristiche dell’opera e il percorso che ha portato alla sua realizzazione.

A concludere la serata sarà l’esibizione del maestro Samuele Luti, che accompagnerà il pubblico in un viaggio musicale con la sua fisarmonica, seguita da un brindisi finale. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Si raccomanda un abbigliamento comodo e l’utilizzo di scarpe da trekking o da ginnastica.

I lavori

L’intervento di messa in sicurezza e ripristino funzionale di Fosso Valcastrucci è stato realizzato dal Comune di Massa Marittima per risolvere una situazione di pericolo che si era creata dal 2019, con il crollo di una parte delle strutture sotterranee, che erano state realizzate circa due secoli fa, per intubare le acque che scorrono nel fosso. Il progetto è stato concepito sin dall’inizio non solo per la messa in sicurezza ma anche per la fruizione dell’area a fini turistici, con la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale esterno e di uno sotterraneo.

L’opera è stata finanziata con risorse Pnrr.