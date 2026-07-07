Polizia Municipale, i sindacati: “Gravi problemi all’interno del Corpo”

Grosseto. La Uil Fp are vasta sud est rileva “purtroppo seri problemi nella Polizia Municipale di Manciano che ormai da tempo lasciano il servizio in balia di inconvenienti organizzativi originati da dinamiche ambientali non governate adeguatamente. La situazione è ormai così pesante da limitare l’efficienza e l’efficacia del servizio”.

“Nel frattempo sono state intentati da questa organizzazione sindacale, insieme alla Cgil, tutta una serie di incontri con l’amministrazione, il Comandante e la segretaria nel tentativo di normalizzare i rapporti all’interno della Polizia Municipale, che sono la condizione necessaria per tornare a gestire adeguatamente un servizio così importante – continua la nota del sindacato, inviata anche a sindaco, Comandante della Polizia Municipale e segretaria comunale di Manciano –. Un continuo rinvio di un confronto che non consente di affrontare e risolvere le problematiche, che sono state evidenziate da mesi, che rischia di far degenerare la situazione e non è più accettabile da parte della Uil Fp che si è impegnata da tempo per arrivare a chiarire la situazione, ma che vedono dilatarsi i tempi in modo eccessivo”.

“Siamo convinti che, data la rilevanza di questo servizio, sia l’ora di metterlo al centro delle priorità da parte dell’amministrazione e, soprattutto, del Comandante e della segretaria comunale in modo che sia data una risposta celere prima di tutto alla cittadinanza, restituendo un servizio efficiente ed efficace, e nel contempo si ripristini per i lavoratori un clima sereno all’interno della Polizia Municipale necessario a facilitare le attività degli agenti – termina il comunicato –. La presente nota si rende necessaria a causa del rimandare continuamente gli appuntamenti per discutere la soluzione di questi problemi”.

La Cgil: “Solleciti inascoltati su criticità organizzative e ambientali”

Anche la Fp Cgil ha segnalato più volte all’amministrazione comunale di Manciano, al Comandante della Polizia Municipale e alla segretaria comunale “la persistenza di criticità organizzative che da circa un anno questa organizzazione sindacale sta portando all’attenzione dell’Ente, senza che si sia arrivati a una soluzione strutturale”.

“Le problematiche riguardano dinamiche ambientali interne al Corpo che non risultano ancora adeguatamente affrontate, con effetti diretti sulla funzionalità del servizio e sulle condizioni di lavoro degli agenti – continua la nota della Cgil –. A questo si aggiunge, come emerso anche da recenti vicende giudiziarie legate al Comando, un contesto di instabilità che rende ancora più urgente un intervento risolutivo da parte dell’amministrazione. Da quasi dodici mesi la Fp Cgil, in sinergia con la Uil Fp, richiede tavoli di confronto con vertici amministrativi, Comandante e segretaria comunale per affrontare in modo organico le criticità segnalate. Nonostante numerosi incontri intentati, i tempi di risposta si sono progressivamente dilatati, senza che si sia giunti a un chiarimento definitivo della situazione. Il continuo rinvio di un confronto reale rischia di far degenerare una condizione già precaria, con ripercussioni sia sulla qualità del servizio offerto alla cittadinanza sia sul clima lavorativo interno al Corpo. La Fp Cgil ritiene che tale atteggiamento dilatorio non sia più sostenibile, considerata la rilevanza pubblica del servizio di Polizia Municipale”.

“La Fp Cgil chiede formalmente che il tema venga posto al centro delle priorità dell’amministrazione, del Comandante e della segretaria comunale, con l’obiettivo di – prosegue il sindacato -:

restituire alla cittadinanza un servizio di Polizia Municipale efficiente ed efficace;

ripristinare un clima di lavoro sereno e funzionale all’interno del Corpo;

convocare senza ulteriori rinvii un tavolo di confronto risolutivo tra le parti.

La nota nasce dalla necessità di non lasciare cadere nel silenzio un anno di segnalazioni, in un momento in cui la tenuta organizzativa del servizio appare sempre più a rischio”.