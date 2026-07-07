Eventi estivi: contributo del Comune ai Balneari della Marema grossetana

Grosseto. La città di Grosseto rinnova il proprio sostegno alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio attraverso la concessione di un contributo economico ai Balneari della Maremma grossetana per la realizzazione del programma di eventi estivi 2026.

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività finalizzate alla promozione dello sviluppo turistico e alla qualificazione dell’offerta rivolta a residenti e visitatori.

Il calendario degli appuntamenti prevede momenti di intrattenimento e animazione musicale sulla costa grossetana, con iniziative pensate per coinvolgere cittadini, turisti e ospiti della stagione balneare.

Tra gli eventi in programma: l’8 luglio, a Marina di Grosseto, davanti al Bagno Nettuno, si svolgerà una serata musicale con la The Music Crew Band; il 10 agosto è prevista l’esibizione dell’artista Charlie Gnocchi, con una serata dedicata anche al karaoke e alla partecipazione del pubblico.

Il Comune di Grosseto ha inoltre concesso il proprio patrocinio alle iniziative, riconoscendo il valore delle attività promosse dagli operatori del settore balneare nel rafforzamento dell’attrattività turistica della Maremma e nella promozione di un’offerta integrata tra ambiente, accoglienza e intrattenimento.

«Gli eventi estivi – sottolineano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo, Riccardo Megale – rappresentano un importante strumento di valorizzazione della nostra costa e un’occasione per rafforzare l’attrattività turistica di Marina di Grosseto e dell’intero territorio comunale. Il sostegno dell’amministrazione alle iniziative promosse dagli operatori balneari nasce dalla volontà di favorire una proposta di intrattenimento di qualità, capace di coinvolgere residenti e visitatori e di arricchire l’esperienza di chi sceglie la nostra destinazione. La collaborazione tra istituzioni, imprese e realtà associative locali è fondamentale per costruire un’offerta turistica sempre più integrata e competitiva. Manifestazioni come quelle organizzate dai Balneari della Maremma grossetana contribuiscono a creare occasioni di socialità, animazione e promozione del territorio, valorizzando il ruolo della nostra costa come luogo di accoglienza e partecipazione durante tutta la stagione estiva».