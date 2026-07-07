Ospitalità di lusso, il servizio diventa cultura manageriale

Nel turismo di alta gamma il lusso cambia linguaggio. Il valore di un soggiorno nasce dalla qualità della struttura, ma cresce soprattutto attraverso l’esperienza, accoglienza, attenzione ai dettagli, capacità di anticipare esigenze, conoscenza del territorio e coerenza del servizio. Hotel, resort e realtà dell’hospitality cercano professionisti capaci di leggere questa complessità. La cura dell’ospite incontra management, marketing, organizzazione e cultura del brand.

Il settore richiede una regia precisa. Dietro un’esperienza fluida lavorano revenue management, budgeting, sales, comunicazione, eventi, food and beverage, gestione delle camere, relazioni con partner locali e strumenti digitali. Ogni funzione contribuisce alla percezione complessiva. Un ospite ricorda il tono di una conversazione, la rapidità di una risposta, la personalizzazione di un servizio e la qualità del tempo trascorso. Per questo l’hospitality di lusso valorizza competenze tecniche e sensibilità relazionale.

Anche il rapporto con il territorio assume un peso crescente. L’hotel diventa un punto di accesso a una destinazione: racconta luoghi, tradizioni, cultura e stile di vita. Esperienze, itinerari ed eventi costruiscono un’identità riconoscibile. La sostenibilità entra nello stesso disegno attraverso certificazioni, gestione delle risorse e attenzione alle comunità locali. Innovazione digitale e intelligenza artificiale aiutano a conoscere meglio il cliente e a organizzare servizi più accurati.

Il nuovo Master Hôtellerie & Hospitality di lusso di 24ORE Business School nasce dentro questo scenario. Il percorso post laurea con stage garantito parte il 19 ottobre 2026, dura undici mesi e prevede 580 ore. Gli studenti possono seguirlo in live streaming oppure in aula a Roma. L’impostazione collega management, marketing ed experience design, con una lettura ampia del settore e delle sue funzioni.

Il programma attraversa lo scenario del turismo e dell’hospitality, i ruoli professionali, la conoscenza del cliente luxury, budgeting, costing e revenue management, marketing e vendite, comunicazione, pubbliche relazioni, eventi, guest experience, destination management, sostenibilità, certificazioni, innovazione digitale e AI. Workshop e laboratori permettono di osservare le attività operative con maggiore concretezza. Il business English completa la preparazione per un mercato naturalmente internazionale.

La presenza dello stage garantito assume un significato particolare. L’hospitality si apprende attraverso l’osservazione diretta dei ritmi, dei processi e delle relazioni. Il passaggio in azienda consente di verificare inclinazioni e competenze, scoprire le differenze tra funzioni e costruire un primo lessico professionale. Anche il confronto con manager e partner del settore aiuta a capire quale area valorizza meglio il proprio profilo.

Il mercato offre sbocchi differenti, come front office, sales, eventi, revenue management, comunicazione, guest relations e destination management. Ogni area richiede attitudini specifiche, ma tutte condividono una cultura del servizio. La formazione aiuta a riconoscere il proprio campo di interesse e a capire come le diverse funzioni collaborano per costruire un’esperienza coerente. Chi entra nel settore scopre presto il valore dei ritmi, del lavoro di squadra e della capacità di reagire con misura alle richieste. La professionalità emerge proprio nella continuità del servizio. Ogni dettaglio comunica lo stile della struttura e contribuisce alla memoria del viaggio, dall’arrivo alla partenza. Questa attenzione quotidiana definisce il carattere dell’ospitalità di alta gamma.