Progetto “SynEnergia”, il futuro del Casalone immaginato dagli studenti della scuola “Dante Alighieri”

Grosseto – Nella Sala del Consiglio comunale il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi hanno incontrato gli studenti della classe 3C della scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” – IC 4 Grosseto, accompagnati dalla consigliera comunale Amelia Gaviano, per celebrare il riconoscimento ottenuto nell’ambito del concorso regionale Macroscuola 2025/2026 promosso da ANCE Giovani Toscana.

Un plauso particolare è stato rivolto alla studentessa Chiara Tomei, che si è distinta per talento, creatività e capacità progettuale, protagonista insieme ai compagni del progetto “SynErgia”, sviluppato sul tema “Dove abita il futuro. Riqualificare spazi pubblici per studenti e giovani“. L’elaborato immagina la riqualificazione del complesso incompiuto del Casalone attraverso un modello innovativo e sostenibile, con spazi dedicati a studio, lavoro condiviso, socialità e servizi per le nuove generazioni. Il sindaco si è congratulato con Chiara e con l’intera classe, sottolineando come valorizzare il talento dei giovani significhi investire nel futuro della città e sostenere idee capaci di trasformarsi in opportunità concrete per la comunità.