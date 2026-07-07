Estate di cinema all’aperto al Teatro del Leccio: tutti i film di luglio

Capalbio (Grosseto). Il Nuovo cinema Tirreno si sposta all’aperto al Teatro del Leccio di Capalbio con una programmazione estiva ricca di grandi film.

Il programma dei film

Si comincia giovedì 9 luglio con “L’ancora. Legàmi con luoghi e persone”, ovvero con la proiezione di un cortometraggio indipendente e la performance musicale di Olivia Lynch, con composizioni ambient elettroacustiche e pianoforte classico, per chiudere giovedì 30 luglio con il cartone animato della Walt Disney “Toy story 5”.

“C’è grande soddisfazione da parte del Comune di Capalbio – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – per l’apertura di una stagione cinematografica all’aperto che renderà ancor più affascinante la visione dei film e che vedrà il Teatro del Leccio abitato dal cinema e dai suoi spettatori”.

La serata inaugurale del 9 luglio prevederà, oltre alla proiezione di un cortometraggio indipendente, l’esibizione di Olivia Lynch con la sua musica elettro-acustica originale, con cui fonda la composizione strutturata con l’improvvisazione dal vivo. Elementi e oggetti di scena chiave della narrazione visiva prendono vita, trasformandosi in inediti strumenti musicali sul palco, mentre il percorso si fa classico con un recital pianistico incentrato sul tema dei legami con i luoghi e le persone. Attraverso le Estampes di Debussy – tre quadri musicali, ognuno radicato in luogo differente – il pubblico verrà guidato in un autentico e suggestivo viaggio nello spazio e nel tempo.

Il programma prosegue venerdì 10 luglio con “Cinque secondi” di Paolo Virzì e domenica 12 con “Tienimi presente” di Alberto Palmiero (il regista sarà presente alla proiezione).

La settimana successiva vedrà “Disclosure day” di Steven Spielberg, lunedì 13 luglio, “Il diavolo veste Prada 2” di David Frankel, martedì 14 luglio, “Supergirl” di Craig Gillespie, giovedì 16 luglio, e “Il prigioniero” di Alejandro Amenabar, domenica 19 luglio.

Lunedì 20 luglio sarà proiettato “Breve storia d’amore” di Ludovica Rampoldi, mentre martedì 21 ci sarà “Obsession” di Curry Barker. Il lungo weekend sarà inaugurato giovedì 23 luglio da “…che Dio perdona tutti” di Pif e chiuso domenica 26 luglio da “Gloria!” di Margherita Vicario (la regista sarà presente alla proiezione).

Il mese di luglio terminerà con “Michael” di Antoine Fuqua (lunedì 27 luglio), “Il bene comune” di Rocco Papaleo (martedì 28 luglio) e, infine, “Toy story 5” di Walt Disney (giovedì 30 luglio).

Le proiezioni inizieranno sempre alle 21.30.

I biglietti

L’ingresso è sempre a pagamento, salvo l’evento inaugurale del 9 luglio che è gratuito. Il biglietto, acquistabile online o all’ingresso del Teatro del Leccio (via Giovanni Pascoli, 13), avrà un costo di 7.50 euro, salvo i film del 10, 12, 19, 20, 23, 26 e 28 luglio che, grazie a Cinema revolution, sono ridotti a 3.50 euro. I bambini fino a tre anni entrano gratuitamente. In caso di pioggia le proiezioni saranno annullate.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://teatrodelleccio.cinematirreno.18tickets.it/ oppure visitare i canali social (Facebook e Instagram) del Nuovo cinema Tirreno.