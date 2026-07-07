“Salvador”: a Chiasso Cult la proiezione del film e un dibattito sui reporter di guerra

Grosseto. Proseguono gli appuntamenti di cinema al Molino Hub (via del Molino a vento, a Grosseto), lo spazio multiculturale gestito da Clan e Kansassiti su concessione dell’istituzione Le Mura.

Domani, mercoledì 8 luglio, alle 21, è il momento di Chiasso Cult con la proiezione di “Salvador” di Oliver Stone. In apertura il film sarà introdotto da Alessio Brizzi, mentre dopo la proiezione è previsto un incontro con il giornalista Emilio Guariglia per parlare di reporter di guerra. Il tema scelto quest’anno è quello dei conflitti con proposte diverse: si parte con il film di Stone e si prosegue il 22 luglio con “Full metal jacket” di Stanley Kubrick, per chiudere il 29 luglio con un Woody Allen d’annata e “Il dittatore dello stato libero di Bananas”.

Il film

Nel film di Stone, Richard Boyle, giornalista in crisi interpretato da James Woods, si trova in Salvador nel mezzo dell’ascesa dittatoriale appoggiata dagli Stati Uniti. L’assassinio dell’arcivescovo Romero si è appena compiuto e il lavoro di Boyle, di ausilio ai guerriglieri ribelli, è altresì ambito dalla giunta militare reazionaria. Diviso fra due realtà il reporter tenta di proteggere la propria compagna e assicurarne la fuga con l’aiuto di un amico.

“Salvador” consacra Oliver Stone tra gli autori significativi degli anni Ottanta e inaugura una nuova stagione del cinema americano fortemente politicizzata in cui questo regista è destinato a occupare un ruolo centrale. Oltre alle prove d’attore di James Woods e James Belushi, si segnala la presenza di John Savage nella parte di un fotoreporter disposto a rischiare la vita per uno scatto eloquente. Il film ha ricevuto due candidature agli Oscar nel 1987.

Ingresso con tessera Kansassiti o Clan da sottoscrivere direttamente sul posto (costo 5 euro).