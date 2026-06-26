Teatro e solidarietà: ecco lo spettacolo “Il nostro mondo sottosopra”

Scansano (Grosseto). “Il nostro mondo sottosopra – Personaggi in cerca di una storia” è la commedia in atto unico che andrà in scena, domenica 28 giugno, alle 21, al Teatro Castagnoli di Scansano.

L’evento è promosso da Atracto odv, associazione traumi cranici toscani, in collaborazione con la cooperativa Nomos e con la guida artistica di Valeria Petri e dell’associazione Chicchi d’Arte ed è patrocinato dall’amministrazione comunale e realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Lo spettacolo, una commedia in atto unico creata e scritta da “Tutti noi” con la regia di Valeria Petri, rappresenta il momento conclusivo del laboratorio teatrale inserito all’interno del progetto “Indica”, percorso socio-educativo rivolto a giovani con cerebrolesioni acquisite.

“Ci teniamo – dichiara la sindaco Maria Bice Ginesi – a sostenere progetti come questi, perché la nostra amministrazione è da sempre attenta a supportare iniziative che hanno un valore sociale e che possono migliorare la condizione di persone fragili e dei loro familiari. Essere vicini, con tutti gli strumenti possibili, a chi vive condizioni di disagio è per noi una priorità”.

Atracto opera da anni a sostegno delle persone con trauma cranico e delle loro famiglie, offrendo supporto, informazione, tutoraggio e attività finalizzate al reinserimento sociale. In questo contesto nasce il progetto “Indica”, che promuove il mantenimento e il potenziamento delle capacità cognitive, relazionali e dell’autonomia personale attraverso attività laboratoriali e percorsi di inclusione, anche attraverso esperienze come il laboratorio teatrale, uno spazio espressivo e riabilitativo.

I partecipanti al progetto sono stati coinvolgi nella realizzazione di uno spettacolo originale, costruito e “tagliato” sulle caratteristiche e potenzialità del gruppo: attraverso il lavoro sulla recitazione, sul movimento, sulla memoria e sulla collaborazione, l’attività ha favorito lo sviluppo delle capacità comunicative, cognitive ed emotive, rafforzando autostima, autonomia e partecipazione attiva alla vita della comunità. Ad affiancare i partecipanti, sono stati professionisti e volontari, che hanno dato vita a un’occasione di incontro tra percorso riabilitativo e cittadinanza.

La serata sarà arricchita da interventi musicali tratti da “L’Italia dei Controsensi – Il Paese in cui tutto è urgente tranne ciò che conta davvero”, progetto di teatro-canzone scritto e interpretato da Claudio “Bube” Iannuzzi, con la partecipazione di Giulio Ramacciotti (tastiere), Francesco Terribile (basso) e Alessandro Benedettelli (chitarre). I contributi musicali dialogheranno con le tematiche dello spettacolo, arricchendone il valore artistico ed espressivo.

L’ingresso è libero, per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 339.8125736 (Miriam).