“Eventi Estate 2026”: il coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble in concerto

Grosseto. Domenica 28 giugno primo appuntamento del calendario “Eventi Estate 2026” organizzato dalla Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare, presieduta da Carmine Polla.

Un appuntamento particolarmente significativo in quanto andrà in scena nell’area spettacoli di via delle Meduse a Principina a Mare il concerto per i 30 anni del coro Sisters and Brothers Gospel Choir Ensemble.

Il coro Gospel grossetano è stato uno fra i primi in Italia a dedicarsi interamente alla musica gospel e spiritual, è stato infatti fondato da Carla Baldini nel giugno del 1996 e da allora si è esibito in più di 300 concerti in tutta la Penisola ed ha collaborato, nello spettacolo “The Gospel Night”, con noti cantanti gospel afro-americani come Cheryl Porter, Charlie Cannon e Ginger Brew e con gli ensemble statunitensi Vincent Bohanan & The Sound of Victory, Uni.Sound, Chicago Mass Choir e Dennis Reed & GAP.

Hanno fatto parte del coro centinaia di cantanti e, per l’occasione, oltre all’attuale line up comprendente la sezione ritmica con Alessio Buccella al pianoforte, Matteo Lancioni al basso elettrico, Francesco Favilli alla batteria e il coro di 16 voci femminili, ci saranno alcuni degli storici cantanti che hanno fatto parte della formazione in questo trentennio, per poi dedicarsi con successo alla carriera professionale come solisti.

Il coro è sempre diretto dalla talentuosa ed eclettica Carla Baldini, lo scorso dicembre protagonista del concerto di Natale della Camera dei deputati, trasmesso in diretta su Rai Uno.

La piccola arena in via della Meduse (dietro al centro commerciale, in direzione della chiesa di Principina) è stata attrezzata con solo posti a sedere. L’ingresso è a offerta, si può prenotare il posto al link.

Informazioni sui social della Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a mare e al 335.5849911 (telefono/Whatsapp).