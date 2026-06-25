Le Stazioni lunari a Festambiente: Ginevra Di Marco, Nada, Max Gazzè e Ascanio Celestini in concerto

Grosseto. Musica, parole e ascolto reciproco.

Il 9 agosto Festambiente, il festival nazionale di Legambiente che dal 5 al 9 agosto troverà casa tradizionalmente in località Enaoli, a Rispescia, ospiterà una delle esperienze artistiche più originali del panorama culturale italiano: Stazioni lunari, il progetto ideato da Francesco Magnelli che porterà sul palco del festival nazionale di Legambiente Ginevra Di Marco, Nada, Max Gazzè e Ascanio Celestini.

Il concerto

Non una semplice successione di ospiti, ma un vero e proprio concerto corale costruito sull’incontro tra artisti provenienti da percorsi e linguaggi differenti. Tutti i protagonisti restano infatti sul palco per l’intera durata dello spettacolo: quando non cantano o non intervengono, ascoltano gli altri dalla propria postazione, trasformando l’ascolto e il confronto in parte integrante della performance.

Da oltre dodici anni Stazioni lunari attraversa l’Italia proponendo una formula capace di superare le tradizionali categorie musicali. Una grande festa in cui la musica d’autore incontra quella popolare, il rock dialoga con il folk e il pop, le parole si intrecciano alle canzoni e gli artisti condividono uno spazio creativo libero da gerarchie e schemi prestabiliti.

A fare da filo conduttore sarà Ginevra Di Marco, “padrona di casa” dello spettacolo e unico elemento in movimento sul palco, chiamata a guidare il dialogo tra le diverse sensibilità artistiche. Accanto a lei Nada, interprete tra le più autorevoli e originali della musica italiana, Max Gazzè con il suo universo musicale capace di coniugare leggerezza e profondità, e Ascanio Celestini, protagonista del teatro di narrazione contemporaneo.

Gli arrangiamenti sono curati da Francesco Magnelli insieme ad Andrea Salvadori, in un lavoro collettivo che rende ogni appuntamento unico e irripetibile.

«Festambiente è da sempre uno spazio di incontro tra linguaggi diversi, un luogo in cui la cultura diventa strumento di partecipazione e cambiamento – dichiara Angelo Gentili, componente della segreteria nazionale di Legambiente -. Ospitare Stazioni lunari significa offrire al pubblico un’esperienza capace di unire musica, teatro e racconto in una visione comune. In una fase storica attraversata da conflitti, disuguaglianze e crisi ambientali, crediamo che la cultura abbia il compito di creare connessioni, stimolare pensiero critico e alimentare quella capacità di immaginare il futuro di cui oggi abbiamo più che mai bisogno».

Lo spettacolo sarà a ingresso gratuito e si inserisce nel programma di Festambiente, che anche quest’anno proporrà concerti, incontri, dibattiti, iniziative dedicate all’ambiente, attività per bambine e bambini, enogastronomia e momenti di approfondimento sui grandi temi della sostenibilità, della giustizia sociale e della transizione ecologica.

Per informazioni e per il programma completo: www.festambiente.it.