Raccolta differenziata, il Comune: “Convinti della scelta del nuovo sistema, al lavoro per migliorare il servizio”

Castell’Azzara (Grosseto). “In merito alle osservazioni emerse in questi giorni sul nuovo sistema di raccolta differenziata, riteniamo doveroso fornire alcune precisazioni ai cittadini”.

A dichiararlo, in un comunicato, è il Comune di Castell’Azzara.

“L’amministrazione comunale conferma con convinzione la scelta intrapresa, nella consapevolezza che la nuova dotazione di cassonetti e il nuovo modello organizzativo della raccolta rappresentino un passo avanti importante per migliorare il servizio, rendere più ordinato il conferimento dei rifiuti, aumentare il decoro degli spazi pubblici e garantire una maggiore tutela dell’ambiente – continua la nota –. Come avviene per ogni cambiamento che coinvolge le abitudini quotidiane delle persone, è naturale che possano emergere dubbi, perplessità o criticità. Per questo motivo il nostro atteggiamento non è quello di ignorare le segnalazioni, ma di ascoltarle attentamente e monitorare con costanza l’andamento del servizio durante questa fase iniziale”.

“L’amministrazione ha il dovere di assumere decisioni nell’interesse generale della comunità, confrontandosi con il gestore del servizio e con gli enti competenti. Allo stesso tempo ritiene fondamentale il contributo dei cittadini nella fase di attuazione del nuovo modello, motivo per cui sono stati organizzati specifici momenti pubblici di confronto sul territorio – sottolinea il comunicato -.Le assemblee pubbliche sono state pensate per accompagnare l’avvio del nuovo servizio, informare i cittadini sulle novità introdotte e raccogliere osservazioni, suggerimenti e indicazioni utili a migliorarne ulteriormente l’efficacia. La soluzione adottata non nasce da decisioni improvvisate, ma è il risultato di un percorso condiviso con Sei Toscana, gestore del servizio, e si basa su un modello ampiamente collaudato nella provincia di Grosseto. Oggi la maggior parte dei Comuni delle aree costiere, collinari e pedemontane utilizza sistemi analoghi, che hanno consentito di migliorare l’organizzazione della raccolta e incrementare la qualità della differenziazione dei rifiuti”.

“Castell’Azzara non presenta caratteristiche tali da rendere incompatibile questo modello – spiega il Comune -. Al contrario, riteniamo che possa contribuire a migliorare complessivamente il servizio offerto alla cittadinanza, assicurando maggior ordine, maggiore efficienza e una migliore gestione degli spazi pubblici. Esiste poi un aspetto che non può essere trascurato: quello economico. Le valutazioni effettuate hanno evidenziato che il mantenimento dell’attuale sistema di raccolta porta a porta avrebbe comportato un incremento dei costi di gestione pari a circa il 28%, con inevitabili ripercussioni sulle tariffe a carico dei cittadini. Di fronte a questa prospettiva, l’amministrazione ha scelto di perseguire una soluzione capace di coniugare qualità del servizio, sostenibilità economica e tutela dell’ambiente, evitando che l’aumento dei costi ricadesse sulle famiglie e sulle attività del territorio. L’obiettivo è costruire un sistema realmente virtuoso, nel quale una corretta educazione alla raccolta differenziata produca benefici per tutti: per i cittadini, per l’ambiente e per l’efficienza complessiva del processo di raccolta e smaltimento dei rifiuti”.

“La riorganizzazione del servizio è stata progettata tenendo conto delle diverse esigenze presenti sul territorio comunale. Nelle aree rurali e nelle case sparse sono previste postazioni dedicate per garantire un conferimento agevole anche nelle zone più periferiche. Basti pensare alla zona di Poggio Montone, dove è prevista l’installazione di una postazione specifica a servizio di una sola residente anziana, a dimostrazione della volontà di individuare soluzioni concrete e calibrate sulle reali necessità delle persone – prosegue il comunicato -. Analoga attenzione è stata riservata alle attività commerciali, produttive e professionali, per le quali sono state individuate soluzioni che consentono di mantenere punti di conferimento di prossimità, garantendo continuità operativa e praticità nell’utilizzo del servizio. LaAmministrazione è altresì consapevole delle esigenze delle persone anziane, delle categorie fragili e di tutti coloro che possono incontrare maggiori difficoltà nella gestione quotidiana del conferimento dei rifiuti. Per questo sono già in corso valutazioni con il gestore finalizzate ad individuare soluzioni adeguate alle diverse situazioni che potranno emergere durante la fase di avvio del nuovo sistema, affinché il servizio possa essere realmente accessibile a tutti”.

“Siamo consapevoli che ogni cambiamento richieda un periodo di adattamento. Per questo continueremo a verificare attentamente il funzionamento del nuovo modello e ad intervenire laddove l’esperienza concreta evidenziasse criticità meritevoli di attenzione – continua la nota -. L’obiettivo resta uno soltanto: offrire a Castell’Azzara un servizio più efficiente, più sostenibile, più rispettoso dell’ambiente e capace di contribuire al decoro e alla qualità degli spazi pubblici del nostro territorio”.