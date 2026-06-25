“Canti dalla terra al cielo”: ultimo appuntamento con il teatro al Museo di storia naturale

Grosseto. Si conclude al Museo di storia naturale della Maremma “Il sipario della natura”, la rassegna teatrale che nel corso del mese di giugno ha proposto spettacoli capaci di unire arte, natura, conoscenza e intrattenimento.

L’ultimo appuntamento, sabato 27 giugno alle 18.00, è affidato a Cinzia Monari e Paolo Mari, protagonisti dello spettacolo “Il pedagogo di campagna – Canti dalla terra al cielo”.

Lo spettacolo è gratuito per bambini e ragazzi fino ai 15 anni di età, mentre l’ingresso è 10 euro per gli adulti. È consigliata la prenotazione scrivendo a segreteria@museonaturalemaremma.it oppure telefonando al numero 0564.488571.

Lo spettacolo

Lo spettacolo nasce dal desiderio di riportare alla luce la voce e la sensibilità di Alfredo Monari, poeta e musicista originario di Murci, attraverso un percorso che intreccia parole, musica e racconto. Le sue poesie, dedicate alla vita contadina, ai ritmi della natura, al lavoro e ai valori della comunità, prendono nuova forma grazie all’interpretazione di Cinzia Monari e all’accompagnamento musicale di Paolo Mari.

Tra canto, narrazione e suggestioni musicali, il pubblico sarà accompagnato in un viaggio che attraversa la memoria della Maremma rurale, restituendo attualità a un patrimonio culturale fatto di esperienze, tradizioni e legami profondi con il territorio.

«Con questo appuntamento si conclude la rassegna “IL sipario della natura” – afferma il direttore del museo Andrea Sforzi –. È stata una bella esperienza, che ha portato al museo nuovi visitatori e nuove occasioni di incontro. Per questo stiamo già lavorando a nuovi appuntamenti che nei prossimi mesi continueranno ad arricchire la proposta culturale del Museo di storia naturale della Maremma, mantenendo vivo questo percorso di contaminazione tra arte, conoscenza e partecipazione».