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Abbandono dei rifiuti, intensificati i controlli: rilevate 36 infrazioni in un mese

Il bilancio dell'assessore Ivan Poccia

di Redazione
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Orbetello (Grosseto). «Sono 36 gli abbandoni di rifiuti rilevati nel giro di un mese dalle fototrappole posizionate sul territorio»: a farlo sapere l’assessore all’ambiente del Comune di Orbetello, Ivan Poccia. 

I dati si riferiscono al periodo tra maggio e giugno 2026: «Come anticipato nei giorni scorsi – sottolinea Poccia, i controlli di contrasto agli abbandoni sono stati intensificati e le fototrappole sono state posizionate anche nei centri urbani. Invitiamo, quindi, i cittadini a porre la massima attenzione rispetto al corretto conferimento dei rifiuti». 

«Rimangono a disposizione dei cittadini – aggiunge l’assessoreanche altri servizi di smaltimento: la possibilità di prenotare il servizio di ritiro rifiuti (ingombranti/sfalci e potature) nei pressi della propria abitazione e in più è entrata in funzione a pieno regime l’isola ecologica delle Topaie. L’isola ecologica, ricordiamo, in questo periodo sarà aperta dal lunedì al sabato, sia dalle 8 alle 12 che dalle 15 alle 18».

«Al momento i dati derivanti dalle fototrappole – conclude Poccia – sono al vaglio della nostra Polizia locale per l’emissione delle sanzioni dovute a chi ha commesso infrazioni, alcune delle quali registrate proprio nei centri urbani dove sono stati intensificati i controlli. A partire da questo mese, inoltre, provvederemo a dare un bollettino puntuale delle infrazioni accertate». 

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