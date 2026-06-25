“Forum economia del mare”: torna l’appuntamento di Cna sulla nautica da diporto

Grosseto. Torna uno degli appuntamenti dedicati alla nautica e all’economia del mare promossi da Cna Grosseto.

Venerdì 26 giugno, a Porto Santo Stefano (Monte Argentario), si terrà il “Forum economia del mare – Nautica da diporto: scenari, tendenze e sfide per la filiera”, un momento di confronto tra imprese, istituzioni e operatori del settore per analizzare l’andamento del comparto e le prospettive di sviluppo di una delle filiere più importanti per l’economia costiera toscana.

“La nautica è uno dei settori strategici dell’economia del nostro territorio – dichiara il presidente di Cna Grosseto Saverio Banini – fatto da molte imprese e da tante eccellenze che contribuiscono allo sviluppo della filiera. Per questo motivo, da alcuni anni, promuoviamo un momento di incontro e confronto utile per indirizzare il settore e condividere strategie di sviluppo. Ringrazio, quindi, tutti i relatori che hanno dato la loro disponibilità a partecipare, la nostra associazione e gli enti che sostengono il Forum”.

L’incontro

L’iniziativa, organizzata da Cna Grosseto insieme a Cna Toscana e Cna Nautica, con il patrocinio del Comune di Monte Argentario, della Provincia di Grosseto e della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, si svolgerà all’Hotel La Caletta di Porto Santo Stefano, a partire dalle 9.30 con la registrazione dei partecipanti.

Al centro della giornata ci sarà la presentazione del rapporto “Dinamiche e prospettive di mercato della filiera nautica da diporto”, uno strumento di analisi che offrirà una fotografia aggiornata del settore, evidenziandone punti di forza, criticità e opportunità di crescita. Durante il forum saranno inoltre approfondite le più recenti novità normative di interesse per le imprese della nautica.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di Arturo Cerulli, sindaco del Comune di Monte Argentario, Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto, Saverio Banini, presidente di Cna Grosseto, e Luca Tonini, presidente di Cna Toscana. Interverranno inoltre Riccardo Breda, presidente della Camera di commercio della Maremma e del Tirreno, Federica Maggiani, presidente nazionale di Cna Nautica, Alessandro Maria Rinaldi, presidente dello Yacht club Santo Stefano, e il contrammiraglio Giovanni Canu, comandante della Capitaneria di porto di Livorno e direttore marittimo della Toscana.

Il cuore del convegno sarà dedicato all’analisi delle dinamiche economiche del comparto attraverso gli interventi di Antonio Murzi, del Centro studi Cna, e Fabio Piacenti, di Eures, che presenteranno i risultati del nuovo rapporto di Cna Nautica. Seguirà l’intervento dell’avvocato Antonio Bufalari, segretario generale di Assonautica Italiana – Unioncamere, che illustrerà le principali novità normative e le opportunità legate alla valorizzazione della risorsa mare.

Il confronto proseguirà con i contributi di Pietro Angelini, direttore di Navigo, Luciano Serra, presidente di Assonat, e Leonardo Marras, assessore all’economia, al turismo e all’agricoltura della Regione Toscana. Le conclusioni saranno affidate alla senatrice Simona Petrucci, presidente dell’intergruppo parlamentare per l’economia del mare. A moderare l’incontro sarà Alessandro Battaglia, coordinatore nazionale di Cna Nautica.

Al termine dei lavori è previsto un light lunch per i partecipanti.

L’edizione 2026 del forum assume un significato ancora più importante perché si svolgerà negli stessi giorni della prestigiosa Argentario sailing week, manifestazione internazionale che richiama nel promontorio dell’Argentario armatori, equipaggi e appassionati della vela classica provenienti da tutto il mondo.

In occasione del forum sarà inoltre possibile visitare la nave scuola Palinuro della Marina militare, che sarà ormeggiata nel porto di Porto Santo Stefano proprio durante l’Argentario sailing week. La visita, prevista indicativamente tra le 14 e le 15, sarà riservata ai partecipanti che avranno effettuato la prenotazione.

Per raggiungere la sede dell’evento sarà disponibile il parcheggio pubblico comunale dell’Aeronautica, in via del Campone 15 a Porto Santo Stefano, dal quale sarà attivo un servizio navetta con fermata all’Hotel La Caletta.

La partecipazione al convegno e l’eventuale visita alla nave Palinuro sono gratuite, ma è necessario registrarsi entro il 22 giugno attraverso l’apposito modulo online, disponibile sul sito di Cna Grosseto (www.cnagrosseto.it).

Per informazioni è possibile contattare Cna Grosseto all’indirizzo associazione@cna-gr.it