Toscana Ecofestival 2026: tre giorni per immaginare un futuro più sostenibile

Castell’Azzara (GR) – Tre giorni di incontri, tavole rotonde, musica, laboratori, arte, degustazioni e progetti condivisi per rimettere al centro la sostenibilità come pratica concreta, culturale e collettiva. Da venerdì 26 a domenica 28 giugno 2026, Villa Sforzesca di Castell’Azzara, nel cuore dell’Amiata grossetana, ospiterà Toscana Ecofestival 2026, un appuntamento dedicato alla sostenibilità ambientale, economica e sociale, pensato per coinvolgere professionisti, imprese, istituzioni, famiglie, studenti e cittadini.

Promosso da Rete Agenti Immobiliari Sostenibili, C&P Adver Effigi, Cultural Fusion Connection, il festival nasce con un obiettivo chiaro: trasformare per tre giorni un luogo simbolico del territorio in uno spazio aperto di confronto, relazione e progettazione, dove la sostenibilità venga affrontata non come parola d’ordine astratta, ma come occasione reale di crescita, innovazione e rigenerazione delle comunità. La cornice scelta non è casuale: Villa Sforzesca, storica residenza rinascimentale di Castell’Azzara, rappresenta uno dei luoghi più identitari del territorio e si presta a diventare, per questa occasione, un laboratorio diffuso di idee, pratiche e visioni.

Toscana Ecofestival 2026 nasce per mettere in relazione persone, idee e territori, intrecciando riflessione, partecipazione e occasioni concrete di incontro. Al centro del festival ci sono tre parole chiave: approfondire, connettere, agire. Approfondire i temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale; connettere professionisti, imprese, associazioni, amministratori e cittadini; agire, trasformando il confronto in nuove progettualità per il territorio. Con uno sguardo rivolto all’Amiata e alla Maremma interna, il festival vuole valorizzare esperienze, energie e visioni capaci di contrastare lo spopolamento e generare sviluppo sostenibile a partire dalle comunità locali.

Il Programma

Venerdì 26 giugno

ore 16.00: apertura evento, tour del festival e saluti istituzionali

cena presso gli stand

musica folk rock con Tre Pazzi Avanti

Sabato 27 giugno – Consapevolezza & Innovazione

mattina: tavola rotonda Intelligenza Artificiale & Sostenibilità; Sostenibilità 360°

pomeriggio: conferenza Creativity as Repair; tavola rotonda istituzionale; Sostenibilità 360°

sera: concerto funk con Super Bad

Domenica 28 giugno – Territorio & Comunità

mattina: presentazione Cooperativa di Comunità Ecosistema di Castell’Azzara; presentazione Amiata Innovation Hub

degustazione con accompagnamento musicale di LifeScore Duo

pomeriggio: spettacolo di yo-yo, esibizione Odissea 2001, cena presso gli stand e chiusura del festival

Attività permanenti durante tutto l’evento

stand gastronomici con prodotti locali

esposizioni artistiche e arte internazionale

mostra di arte e land art con materiali di recupero

laboratori creativi e giochi educativi

mercatino del baratto

mercatino eco-friendly

stand di prodotti e servizi eco-sostenibili

Programma completo: toscanaecofestival.it/programma/

Informazioni: toscanaecofestival.it/

Contatti: info@toscanaecofestival.it